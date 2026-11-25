În 2024, România s-a situat pe ultimul loc în Uniunea Europeană la ponderea cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare în economie. Acestea au reprezentat 0,46% din PIB, față de 2,24% la nivelul UE, potrivit datelor Eurostat prezentate de Autoritatea Națională pentru Cercetare.

Cristian Presură spune că problema ține atât de sumele alocate, cât și de felul în care sunt împărțite. În opinia sa, criteriile de evaluare ar trebui să permită identificarea cercetătorilor care obțin rezultate la nivel internațional.

De ce li se par fizica și matematica dificile elevilor

Copiii sunt curioși de mici să înțeleagă fenomenele din jurul lor, dar, pe măsură ce explicațiile cer tot mai multă matematică, mulți încep să se îndepărteze de fizică, spune Presură.

Fizicianul semnalează o diferență între felul în care se predau științele în școala românească și ceea ce li se cere elevilor la testele PISA.

La evaluarea PISA din 2025, 45,8% dintre elevii de 15 ani din România nu au atins nivelul minim de competență la științe, față de 25,7% în medie în țările OCDE. La matematică, aproximativ 52% dintre elevii din România s-au situat sub acest prag, față de circa 35% la nivelul OCDE.

„Venim, din punctul de vedere al matematicii și fizicii, pe modelul sovietic, în care ni se dădeau niște ecuații foarte complicate și învățam la matematică tot felul de metode să le rezolvăm”, a explicat fizicianul. Acest tip de pregătire are avantajele sale, spune el, însă testele PISA le cer elevilor să aplice ce au învățat.

Poate inteligența artificială să facă singură descoperiri științifice?

Cristian Presură spune că inteligența artificială îi ajută pe cercetători să găsească informații relevante în zeci de mii de articole științifice.

În opinia sa, AI poate corela informații deja publicate, însă o posibilă descoperire trebuie verificată în laborator.

„Deci AI-ul este o unealtă, te ajută, găsește informația, găsește corelațiile, dar tot un om trebuie să facă experimentul”, a explicat fizicianul.

Cine este Cristian Presură

Cristian Presură este fizician și autor al mai multor cărți de popularizare a științei, printre care „Fizica povestită” și „O călătorie prin univers”. Este activ în mediul online, în special pe canalul său de YouTube, „Fizica cu Cristian Presură”, unde explică fenomene fizice pe înțelesul publicului larg.

A studiat electrotehnica și fizica și a lucrat la Institutul de Fizică Atomică de la Măgurele.

În 2002, și-a obținut doctoratul în fizică la Universitatea din Groningen, în Țările de Jos. S-a specializat în domeniul senzorilor medicali. Împreună cu echipa sa, a inventat și introdus pe piață primul ceas capabil să măsoare pulsul sportivilor numai pe baza senzorilor optici.

Interviul integral acordat de Cristian Presură pentru MEDIAFAX

De ce investește România atât de puțin în cercetare?

Cristian Presură: De ce investește atât de puțin în cercetare? Unu, din motive politice și doi, pentru că societatea nu împinge politicul să investească mai mult în cercetare. Deci nu este numai faptul că partidele politice spun: „Păi avem nevoie de bani în partea aia, hai să tăiem de la cercetare”. În momentul când taie de la cercetare, nici societatea nu reacționează ca să pună presiune asupra politicului. Pentru că cercetarea nu este atât de bine văzută, ca să spunem, în societate și nu trebuie să privim asta în mod negativ. Pentru că, dacă stai și te gândești, nu suntem o țară așa de dezvoltată. Dar, pe de altă parte, avem și noi o datorie să contribuim la cercetare măcar cât de cât. Și plus că, la un moment dat, rezultatele cercetării se pot întoarce în societate. Dacă se face bine.

Problema finanțării cercetării în România ține de lipsa banilor sau și de modul în care sunt administrați?

Cristian Presură: Este și modul în care sunt administrați. De ce zic chestia asta? Pentru că în România nu este implementat acel principiu fundamental din cercetare, care este „banii urmează performanța”. Deci, cu alte cuvinte, un sistem eficient trebuie să finanțeze în mod eficient, foarte clar, pe cei care fac performanță științifică. Și atunci trebuie criterii de evaluare care sunt la nivel internațional, în așa fel ca cei care fac performanță să fie identificați eficient și banii să se ducă, în principiu, către ei. Sistemul ăsta nu este așa de bine implementat și există și zone neperformante în cercetarea românească.

Ce ar trebui să se schimbe pentru ca un cercetător român care lucrează în Occident să își dorească să revină în țară?

Cristian Presură: Există aici mai multe lucruri și mă gândesc la prietenii mei care sunt plecați în străinătate. Ei sunt plecați în străinătate din două motive principale, deși pot să fie trei și se poate duce la toată diaspora. Primul motiv este cariera profesională, al doilea motiv este familia și al treilea motiv este societatea.

Cum vine asta la cercetători? E clar că cercetătorii performanți o să caute să meargă în locuri performante. Dacă e un laborator la Amsterdam sau la New York care e performant, nici nu poți și nici nu trebuie să-l oprești pe cercetătorul român ca să meargă să facă performanță la nivel internațional. Ca să-l aduci înapoi, atunci tu trebuie să-i dai un laborator în România care face cercetare la nivel performant internațional și trebuie să aibă fonduri la nivel internațional ca să poată să fie în competiție cu cel de la New York și cu cel din Amsterdam, care au o grămadă de bani.

Deci, dacă el nu are condițiile astea, nu vine pe partea de cercetare. A doua zonă e pe partea de familie. OK, ai plecat în străinătate, dar îți dorești să ai bani pentru familia ta, copiii tăi să crească cu un sistem școlar bun și așa mai departe. Dacă salariul nu este suficient de mare, atunci nu devine atractiv pentru cercetătorul respectiv.

Și a treia chestie este societatea în sine. Adică mulți pleacă pentru că nu se adaptează la societate că mai e corupție, că e nesiguranță pe viitor. Zic: „Mă duc în străinătate, am o viață bună acolo, am siguranță financiară, sunt liniștit”.

De ce li se par fizica și matematica dificile unor elevi? Și de ce ajung unii elevi să le considere inutile?

Cristian Presură: În primul rând, dificile au fost dintotdeauna. Deci fizica în sine, ea are elemente de natural, pentru că descoperim cu toții interacțiunile, de când suntem copii, cu materia din jur, suntem curioși și așa mai departe. Dar, la un moment dat, intervine gândirea structurată. Atunci, acela este momentul în care cei mai mulți tineri se rup de fizică, pentru că e complicată matematica, toată structura e foarte complicată și așa mai departe.

Și de ce sunt considerate inutile? Pentru că, la ora actuală, tinerii, și nu zic că e negativ, se uită în primul rând la cât câștigă material cu un anumit job. „Păi am 3.000 de euro? Am 2.000 de euro?”. Acela este singurul criteriu care se aplică. Și adevărul e că, dacă ești fizician, nu te duci în zonele de salariu foarte ridicat. Și atunci multora li se par inutile.

La evaluarea PISA din 2025, 45,8% dintre elevii de 15 ani din România nu au atins nivelul minim de competență la științe. Ce ne spun aceste rezultate despre sistemul nostru de educație și care sunt consecințele pe termen lung?

Cristian Presură: Problema cu testele PISA nu e numai în România, e peste tot în Europa. Într-adevăr, noi, în România, avem o problemă mai veche cu testele PISA, că știința pe care o predăm noi nu prea e aplicată. Venim, din punctul de vedere al matematicii și fizicii, pe modelul sovietic, în care ni se dădeau niște ecuații foarte complicate și învățam la matematică tot felul de metode să le rezolvăm. Adică suntem într-un model pur teoretic, care își are avantajele lui, fără doar și poate. Poate să fie un model performant. Dar nu este modelul general în care știința se învață aplicată, așa cum este în Europa de Vest. Și apropo, când se fac testele PISA, ele se fac întotdeauna aplicate.

Și din cauza asta, în România, la început, n-am avut scoruri așa de mari. Pe de altă parte, ceea ce se întâmplă acum este la nivelul Europei. Pe partea de știință, toți au căzut. Și problema principală care se ridică e: de ce? După câte am citit eu, una dintre problemele fundamentale este ceea ce în engleză numesc attention span. Adică, odată cu apariția rețelelor sociale, copiii au dorința și vor să se uite la chestii de scurtă durată, videouri scurte pe TikTok. Și atunci ei nu își mai dezvoltă acel attention span pe termen lung de care ai nevoie ca să rezolvi o problemă complexă de știință.

Dacă au trecut deja cinci minute, unde e telefonul? Dar tu, ca să rezolvi problema aia, tu ai nevoie poate de 20 de minute, jumătate de oră. Nu se mai citește cum se citea înainte, pentru că iarăși ai nevoie să petreci mult timp cu cartea ta, și atunci îți vine să iei imediat telefonul. Deci rezultatele scăzute pe modelul ăsta de la testele PISA sunt o problemă generală și nu am văzut până acum niciunde pe cineva care să aibă o soluție la așa ceva.

De ce credeți că teoriile conspirației și dezinformarea au atât de mult succes, chiar și atunci când există dovezi științifice care le contrazic?

Cristian Presură: Nu am răspuns la întrebarea asta. Sunt atât de mirat, de exemplu, că într-adevăr mulți oameni cred că Pământul e plat, ceea ce mi se pare unul dintre lucrurile la care nici nu m-am gândit că vreodată va crede cineva că Pământul este plat.

Și n-am niciun fel de răspuns la întrebarea asta, decât că trebuie să fie un efect psihologic. Poate că ar trebui să citesc mai mult, poate că ar trebui să vorbesc cu psihologii, pentru că nu e vorba de lipsă de gândire critică. Nu este vorba de faptul că ei n-ar avea să găsească informație, că o găsesc pe internet. Nu e vorba că n-au, încă o dată, gândire critică, pentru că, dacă mă uit și vorbesc despre domeniul lor de activitate, unii sunt mecanici, alții sunt electricieni, alții constructori. Își știu domeniul de activitate, dar, cu toate astea, dacă e cu Pământul plat, e doar un exemplu, pentru că există foarte multe, rămân blocați, fixați pe anumite chestii și cred că este o chestie de psihologie până la urmă.

Care este cea mai mare provocare atunci când explicați un subiect științific publicului larg?

Cristian Presură: Sunt două provocări. Prima este că subiectul este avansat și eu trebuie să găsesc esența pe care omul o poate înțelege, ca el să poată face o conexiune între esența respectivă și fenomen. Pentru că altfel uită tot ce i-am zis eu. Dar, dacă înțelege esența, poate își aduce aminte esența. Deci asta e prima provocare.

Și a doua provocare este când el mă întreabă: „Dar ce mă interesează pe mine? Cât de relevant este pentru mine?”. Deci a doua provocare este ca să îi arăt că știința este relevantă pentru el și că ceea ce se dezvoltă în știință poate să ne facă o viață mai bună.

Ce descoperire științifică v-ați dori cel mai mult să vedeți în timpul vieții?

Cristian Presură: Nu mai fac predicții. A apărut inteligența asta artificială și pentru mine a apărut de nicăieri. Eu știam că există, că au fost rețele neuronale înainte, da? Dar nu puteam să-mi imaginez că un calculator poate să reproducă atât de bine ceea ce face creierul uman. Pentru mine, inteligența artificială este fascinantă, că poate să reproducă complexitatea creierului uman, să dea răspunsuri. De atunci zic: „Eu nu pot să mai prezic nimic”. Dacă mi-aș dori ceva, ce mi-aș dori cu adevărat este să fie ceva care îmbunătățește viața oamenilor.

Avem acum niște descoperiri care sunt foarte puternice către un vaccin anticancer, care nu este vaccinul că îți faci un vaccin și după aia nu ai cancer toată viața, ci care este un tratament. Adică odată ce ai cancer, ți se ia o parte din tumoare, dar după aceea ai un tratament personalizat. Deci eu m-aș bucura ca peste 10-20 de ani să văd chiar în timpul vieții mele așa ceva. Deci asta da, într-adevăr, pentru că ar fi un avans uriaș pentru lupta împotriva cancerului.

Cum va transforma inteligența artificială activitatea cercetătorilor și dacă există domenii în care AI-ul ar putea realiza descoperiri pe care oamenii nu le-ar putea face niciodată singuri?

Cristian Presură: Unu. Depinde de domeniu. Ceea ce observ eu este că AI-ul este supereficient în a căuta din miliardele de informații care sunt ascunse prin zeci de mii de articole științifice și să găsească informația relevantă. Eu îmi aduc aminte când eram la Institutul de Fizică Atomică, mă duceam la biblioteca Institutului de Fizică Atomică de la Măgurele și luam cum să zic eu, rafturile la citit. Și știam că era jurnalul acela de fizică, jurnalul celălalt de fizică și apăruseră și niște articole de fizică și le luam și le citeam cu ochișorii mei. Și îți dai seama că îmi lua patru ore să găsesc cinci, șase articole și să le citesc. Acum îl întrebi pe ChatGPT. Este foarte eficient în a aduna informații. Și asta este foarte bine pentru toți cercetătorii, pentru că pot să găsească foarte bine esența informației dintr-o grămadă de articole științifice, pe care bineînțeles că ei trebuie să o digere.

Pe de altă parte are și efecte negative, pentru că mulți dintre cercetători au început să scrie articole cu AI și s-a discutat acum că s-a dublat numărul de articole. Pentru că îți vine foarte ușor după aceea să le scrii. Asta e o problemă pe care societatea trebuie s-o rezolve. Dar e clar că îi ajută pe cercetători în aducerea de informație.

Doi este dacă AI pot să facă descoperiri singură? Și aici răspunsul meu în esență e negativ, aș spune nu. Și spun de ce. Pentru că eu mi-am creat propriul meu model de limbaj de inteligență artificială de la zero pe calculator, ca să văd cum funcționează nebunia asta.

Și eu din toată experiența asta am învățat o chestie. Am învățat așa, că ce face AI-ul de fapt? Ia o carte și împarte cartea în bucățele de informație și după ce a făcut asta cu toate cărțile din lume, este în stare să coreleze bucățele de informație de la una, de la alta. Deci, ce poate să facă AI-ul dacă face o descoperire? El nu poate decât să coreleze informații care deja sunt acolo.

Până la urmă, ca să fie ceva cu adevărat nou, el trebuie testat în laborator. Și atunci tot la om ajungi, pentru că AI-ul încă nu are roboți, subliniez încă, care să facă experimentele din laborator.

Deci AI-ul este o unealtă, te ajută, găsește informația, găsește corelațiile, dar tot un om trebuie să facă experimentul. Deci în anii următori, nu știu cât de mulți, descoperirile cred eu că rămân la oameni, dar pentru cât timp nu știu, pentru că, la un moment dat, dacă îi dăm AI-ului capacitatea să controleze roboții, atunci deja intrăm într-o altă eră.

Ați fost implicat politic în trecut. Vă mai vedeți implicat în viața politică în viitor?

Cristian Presură: Da. Dacă eu cred că ceea ce voi face, eventual prin politică, este relevant și mă simt bine făcând asta și cred că este util, atunci s-ar putea să mă mai implic. Dar nu am o atitudine de genul că trebuie neapărat să fac politică, pentru că eu am proiectele mele de popularizare a științei, am proiectele mele de cercetare de la universitate, am familie, am copii, viața mea e, ca să zic așa, plină. Nu trebuie să alerg după politică. Dar dacă și dacă cred eu că prin ceea ce fac eu chiar contribui și fac bine, și dacă mă simt bine făcând, atunci probabil că nu voi spune nu.