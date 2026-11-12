Scandal uriaș la FCSB. Peluza Nord anunță boicot total: „Locul nostru în tribună va rămâne gol”. Ultimatum pentru Gigi Becali

Suporterii din Peluza Nord, conduși de Gheorghe Mustață, au transmis joi, 12 noiembrie, un comunicat prin care anunță suspendarea susținerii organizate a echipei.

„Peluza Nord anunță că, atât timp cât Alin Stoica va rămâne în cadrul clubului, nu va mai participa la meciurile echipei, indiferent de competiție sau de stadionul pe care acestea se vor disputa, și nu va mai asigura susținerea organizată din tribune”, se arată în comunicatul publicat pe Facebook.

Galeria precizează că decizia este definitivă în condițiile actuale și că nu intenționează să facă excepții pentru anumite partide.

„Este o decizie asumată, cu o condiție clară pentru revenire: plecarea lui Alin Stoica din club. Până atunci, locul nostru în tribună va rămâne gol”, transmit suporterii.

În încheiere, reprezentanții Peluzei Nord susțin că protestul nu înseamnă abandonarea echipei.

„Atașamentul nostru față de echipă și de culori rămâne neschimbat. Tocmai pentru că acest atașament înseamnă și demnitate, și respect, alegem să transmitem un mesaj fără echivoc, pe care îl vom susține prin fapte.”

De unde a pornit scandalul de la FCSB

Conflictul dintre galerie și persoanele vizate din cadrul clubului a izbucnit în urmă cu mai multe săptămâni, după ce Gheorghe Mustață a lansat acuzații privind modul în care sunt pregătiți și promovați juniorii FCSB.

Liderul galeriei a susținut că la nivelul academiei ar exista favoritisme și că unii copii ar fi avantajați în detrimentul altora. Printre persoanele criticate s-au numărat Alin Stoica, fost antrenor la academia clubului și ulterior membru al staffului primei echipe, și Ilie „Bebe” Alexe, implicat în conducerea centrului de copii și juniori.

Tensiunile au escaladat la partida FCSB – Corvinul Hunedoara, pierdută de roș-albaștri cu 0-1, pe 7 noiembrie. Membrii galeriei au afișat mesaje jignitoare la adresa lui Alin Stoica și Bebe Alexe, semn că disputa ajunsese deja în tribune.

Gheorghe Mustață a amenințat că va face publice înregistrări

Cu doar câteva zile înaintea anunțului privind boicotul, Gheorghe Mustață a declarat, într-o intervenție la Fanatik, că deține înregistrări și imagini care ar demonstra presupuse comportamente abuzive față de copii în cadrul academiei.

Liderul suporterilor a afirmat că intenționează să prezinte materialele patronului Gigi Becali și că, în lipsa unor măsuri, le va face publice.

Printre acuzații se numără și presupusul comportament nepotrivit al unui antrenor față de un copil de șapte ani.

Gigi Becali a discutat anterior despre problemele semnalate la academie și a declarat că va analiza situația lui Alin Stoica, însă nu a acceptat toate solicitările galeriei privind îndepărtarea persoanelor vizate.

FCSB, lovită de criză și în afara terenului

După revenirea lui Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică, FCSB a obținut trei victorii consecutive, dar a urmat o serie de trei înfrângeri, culminând cu eșecul în fața Corvinului Hunedoara.

La partida respectivă au asistat doar 5.688 de spectatori, în condițiile în care galeria pregătise și o scenografie dedicată aniversării brigăzii Titan Boys.