Cădere rapidă. Manchester United l-a demis pe Michael Carrick, legenda clubului, după un start de sezon dezastruos

Decizia prin care Manchester United l-a demis pe Michael Carrick a fost anunțată joi, într-un comunicat al clubului, potrivit CNN.

„Diavolii roșii” au câștigat un singur meci din primele zece etape de campionat. Este cel mai slab început de sezon în ligă al clubului din ultimii 40 de ani.

Înlocuitorul nu a fost confirmat oficial.

Mauricio Pochettino, selecționerul Statelor Unite, ar fi ajuns însă la un acord verbal cu clubul. Manchester United a luat deja legătura cu federația americană. Pochettino a semnat în vară un nou contract pe patru ani cu SUA, după Campionatul Mondial găzduit de americani. Înțelegerea are o clauză de reziliere de 10 milioane de dolari. Dacă negocierile se încheie rapid, tehnicianul argentinian ar putea debuta pe banca lui United pe 22 noiembrie, pe Anfield, în meciul cu Liverpool.

De la salvator la demis în câteva luni

Carrick a preluat echipa ca interimar în ianuarie și a schimbat complet finalul sezonului trecut. A câștigat 12 din ultimele 17 meciuri și a dus United pe locul 3. În perioada lui, echipa a strâns cele mai multe puncte din campionat. În mai a primit postul definitiv și a semnat un contract pe doi ani cu clubul la care a jucat ca fotbalist.

Luna trecută, United a pierdut cu 4-1 la Como, în cupele europene. A urmat un 0-3 pe teren propriu cu Bournemouth, iar apoi un 0-2 la Chelsea. Au existat și conflicte în vestiar: căpitanul Bruno Fernandes a avut ieșiri publice, iar fanii s-au întors împotriva multor jucători.

Soarta lui Carrick s-a decis în două zile. Miercuri, directorii Omar Berrada și Jason Wilcox s-au întâlnit la Monaco cu acționarul minoritar Sir Jim Ratcliffe. Joi, cei doi l-au chemat pe Carrick la o discuție la baza de antrenament de la Carrington.

Mesajul clubului

„După un început de sezon dezamăgitor, clubul a ajuns la concluzia extrem de dificilă că este necesară o schimbare pentru a ne atinge ambițiile”, se arată în comunicat. Clubul l-a numit pe Carrick o legendă a lui Manchester United. A lăudat și profesionalismul lui, precum și rezultatele din sezonul trecut.

Carrick este al șaptelea antrenor permanent demis de United de la plecarea lui Sir Alex Ferguson, în 2013. Clubul și-a schimbat antrenorul în timpul sezonului în fiecare dintre ultimele trei campionate.