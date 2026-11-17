Gheorghe Hagi a ales cei 23 de fotbaliști pe care se va baza în confruntarea cu Bosnia și Herțegovina, de la ora 21:45. Partida de pe stadionul Bilino Polje este ultima pentru România în actuala ediție a grupelor Ligii Națiunilor, iar tricolorii au nevoie de victorie pentru a păstra șansele de a evita barajul de menținere în Liga B.

Față de meciul precedent, câștigat cu Polonia, scor 2-1, lotul prezintă două modificări. Rareș Ilie intră în locul lui Ianis Stoica, iar Răzvan Marin revine după ce și-a ispășit suspendarea. Tudor Băluță, titular împotriva polonezilor, este indisponibil pentru partida de la Zenica din cauza cumulului de cartonașe galbene.

Ianis Stoica, introdus în repriza secundă a partidei cu Polonia, este singurul jucător din lotul precedent de 23 care nu a prins de această dată lista pentru meci.

Lotul României pentru meciul cu Bosnia și Herțegovina

Cei 23 de jucători aleși de Gheorghe Hagi sunt:

Portari: Ștefan Târnovanu, Otto Hindrich, Laurențiu Popescu.

Fundași: Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Vladimir Screciu, Nicușor Bancu, Matei Ilie, Lisav Eissat, Tony Strata.

Mijlocași: Alexandru Cicâldău, Ianis Hagi, Rareș Ilie, Cătălin Cîrjan, Răzvan Marin, Marius Corbu, Olimpiu Moruțan, Vlad Dragomir.

Atacanți: Florinel Coman, Daniel Bîrligea, Dennis Man.

Cum ar putea arăta primul „11” al României

Gheorghe Hagi a anunțat la conferința de presă de la Zenica faptul că va efectua două sau trei schimbări în echipa de start față de partida cu Polonia. Selecționerul a confirmat în mod explicit că Daniel Bîrligea va începe confruntarea de marți.

Atacantul lui Frosinone a intrat în minutul 67 împotriva Poloniei și a avut un rol important la golul de 2-0, când i-a oferit pasa decisivă lui Dennis Man. Hagi a explicat că Bîrligea și Florinel Coman au calități diferite și că intenționează să le împartă minutele de joc.

Principalele modificări față de echipa care a început meciul cu Polonia ar fi revenirea lui Răzvan Marin în locul lui Tudor Băluță și titularizarea lui Daniel Bîrligea în locul lui Florinel Coman.

Celelalte poziții ar urma să fie păstrate, inclusiv linia defensivă formată din Rațiu, Drăgușin, Coubiș și Eissat. Otto Hindrich ar continua să fie titular între buturi, după intervențiile importante din victoria cu Polonia.

Tricolorii au trei puncte înaintea ultimei etape și ocupă ultimul loc în Grupa B4, în timp ce Polonia are patru puncte. Pentru a evita barajul de menținere în Liga B, România trebuie să câștige împotriva Bosniei, iar Polonia să nu obțină victoria în partida cu Suedia.