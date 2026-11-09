„V-am cerut un singur lucru: puțin timp”. Selecționerul Gheorghe Hagi, înainte de ultimele meciuri din grupă în Liga Națiunilor

„Obiectivul meu este acela să fac echipa să joace un fotbal foarte bun. V-am cerut doar un singur lucru de când sunt la echipa națională: puțin timp. Nu cer foarte mult, dar măcar puțin, ca să am timp să cunosc jucătorii și să facem, ușor-ușor, un grup care să câștige iarăși, să facă suporterii fericiți și să avem o echipă competitivă”, a declarat Gheorghe Hagi, luni, într-o conferință de presă susținută la Mogoșoaia.

Selecționerul a recunoscut că rezultatele de până acum nu au fost cele așteptate și că își dorește o schimbare în evoluția naționalei în meciurile cu Polonia și cu Bosnia și Herțegovina din Liga Națiunilor.

„Două meciuri importante, pentru că, așa cum știți, ultima oară când am fost lucrurile nu au mers așa de bine. Ne doream foarte mult, am obținut foarte puțin. Acum, la fel, ne dorim foarte mult, vrem să schimbăm ceva, vrem să producem rezultate. Avem două meciuri grele, atât cu Polonia acasă, cât și în Bosnia, două echipe bune, competitive”, a spus antrenorul.

Hagi vrea să le ofere suporterilor o victorie cu Polonia

Primul adversar al tricolorilor va fi Polonia, într-o partidă programată sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 21:45, pe Arena Națională.

„Polonia este o echipă tehnică, are joc de viteză. Suntem acasă, avem publicul, avem stadionul plin, să fie cu noi și noi să-i facem fericiți la sfârșit, să putem să vorbim de o victorie, pentru că acesta este obiectivul nostru, să luăm cele trei puncte”, a afirmat selecționerul.

Hagi a insistat că își dorește o formație puternică atât în atac, cât și în apărare.

„Trebuie să fii foarte bun pe ambele faze, foarte bun la faze fixe, pentru că în fotbalul modern trebuie să faci ambele faze și să ai o tranziție foarte bună”, a explicat tehnicianul.

Un alt aspect asupra căruia a atras atenția este gestionarea efortului pe parcursul celor 90 de minute.

„Cred că este important cum începi, dar mai important este cum termini meciurile. O să încercăm să rulăm, să fim puternici, rezistenți la ritm și la intensitate, tot ce înseamnă fotbalul modern”, a spus Hagi.

Accidentările și cartonașele au influențat planurile selecționerului

În cadrul conferinței, Hagi a vorbit și despre alcătuirea lotului pentru cele două partide. Selecționerul a explicat că accidentările au modificat planurile inițiale ale staffului tehnic și că a luat în calcul inclusiv situația disciplinară a jucătorilor.

„Am gândit acest stagiu cu un lot de 23 de jucători plus trei portari. Din păcate, au fost acele accidentări. Am rămas cu 22 plus trei portari. Am luat mai mulți de 20 de jucători pentru că avem vreo șapte-opt jucători care au cartonașe și orice se poate întâmpla”, a explicat antrenorul.

Nicolae Stanciu și Valentin Mihăilă au devenit indisponibili în ultimul moment din cauza unor probleme musculare, iar selecționerul a decis să îl cheme în locul lor pe mijlocașul Rareș Ilie, de la Mantova.

România, fără punct după primele patru meciuri

Naționala pregătită de Gheorghe Hagi traversează o perioadă dificilă în Liga Națiunilor, după ce a pierdut toate cele patru partide disputate până acum în Grupa B4: 1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și Herțegovina, 0-6 în deplasare cu Polonia și 0-1 în returul cu Suedia.

Tricolorii ocupă ultimul loc în clasament, fără punct, în timp ce Suedia are 10 puncte, Bosnia și Herțegovina 8, iar Polonia 4.

După meciul cu Polonia, România va încheia grupa cu partida din deplasare împotriva Bosniei și Herțegovina, programată marți, 17 noiembrie, de la ora 21:45, la Zenica.