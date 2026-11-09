Lotul extins al României pentru confruntarea cu SUA din World Rugby Nations Cup. Două noutăți în selecționata Stejarilor

Selecționerul David Gérard a convocat 21 de înaintași și 16 jucători de treisferturi, care evoluează în campionatele din România, Italia și Franța. Pentru următoarea confruntare, în cantonamentul de la Complexul Sportiv Național „Elisabeta Lipă” din Snagov s-au alăturat Alexandru Colev, de la CSM Știința Baia Mare, și Andrei Mahu, de la RC Massy, din Franța. În schimb, Matthew Tweddle a revenit la echipa sa de club.

Partida cu americanii vine după un debut spectaculos, dar încheiat cu un rezultat nefavorabil pentru „Stejari”. România a fost învinsă de Tonga, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 38-43, într-o confruntare în care s-au marcat 12 eseuri, câte șase de fiecare parte.

După patru meciuri, România ocupă locul al patrulea în Grupa Europa, Asia și Africa, cu 11 puncte, în urma Georgiei (19 puncte), Portugaliei (17) și Spaniei (13).

În ultimul meci al competiției, „Stejarii” vor înfrunta Canada, vineri, 20 noiembrie, tot de la ora 18:30.

Lotul României pentru meciul cu SUA

Pentru confruntarea cu americanii, stafful tehnic a selectat următorii 37 de jucători:

Linia I: Alexandru Savin (CS Rapid), Iulian Hartig (CS Dinamo), Eduard Matei (SCM USV Timișoara), James Scott (CS Rapid), Cosmin Manole (CS Dinamo), Jean-Pierre Smith (CS Dinamo), Joji Sikote (CS Rapid), Tudor Butnariu (SCM USV Timișoara), Adrian Țală (US Barbezieux), Gheorghe Gajion (RC Rouen), Alexandru Colev (CSM Știința Baia Mare).

Linia a II-a: Logan Weidner (CS Rapid), Ștefan Iancu (SCM USV Timișoara), Andrei Mahu (RC Massy), Adrian Moțoc (Nissa Rugby).

Linia a III-a: Cristi Boboc (CSA Steaua), Mihai Popescu (CS Dinamo), Iacopo Bianchi (Rovigo), Keanan Murray (CS Dinamo), Etienne Terblanche (CS Dinamo), Adrian Mitu (SAXV – Angoulême).

Mijlocași la grămadă: Alin Conache (CSA Steaua), Rareș Mîrzac (CS Rapid), Gabriel Rupanu (SCM USV Timișoara).

Mijlocași la deschidere: Ștefan Cojocariu (CS Rapid), Daniel Plai (SCM USV Timișoara).

Centri: Mihai Graure (CS Dinamo), Alexandru Bucur (SCM USV Timișoara), Fonovai Tangimana (CS Dinamo), Serge Le Mezec (RC Tarbes), Taylor Gontineac (Castres Olympique).

Aripi: Iliesa Tiqe (SCM USV Timișoara), Tevita Manumua (SCM USV Timișoara), Damian Bonaparte (CSA Steaua), Atila Septar (Nissa Rugby).

Fundași: Marius Simionescu (SCM USV Timișoara), Nicolas Onuțu (RC Aubenas Vals).

Cum este organizată World Rugby Nations Cup

World Rugby Nations Cup se află la prima ediție și este o competiție bienală, la care participă 12 reprezentative, toate calificate la Cupa Mondială din 2027. Echipele sunt împărțite în două grupe geografice, fiecare cu câte șase participante: Grupa Americii și Pacificului (Canada, Chile, Samoa, Tonga, Uruguay și SUA), respectiv Grupa Europa, Asia și Africa (Georgia, Hong Kong, Portugalia, România și Zimbabwe).

Fiecare națională întâlnește toate cele șase echipe din grupa opusă. La finalul celor șase etape, prima clasată din fiecare grupă va deveni campioana competiției, fără organizarea unei finale între cele două câștigătoare.