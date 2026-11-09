Prima pagină » Sport » Lotul extins al României pentru confruntarea cu SUA din World Rugby Nations Cup. Două noutăți în selecționata Stejarilor

Lotul extins al României pentru confruntarea cu SUA din World Rugby Nations Cup. Două noutăți în selecționata Stejarilor

Naționala de rugby a României a anunțat luni lotul extins de 37 de jucători pentru partida cu Statele Unite ale Americii, programată sâmbătă, de la ora 18:30, pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf din București, în cadrul World Rugby Nations Cup.
Lotul extins al României pentru confruntarea cu SUA din World Rugby Nations Cup. Două noutăți în selecționata Stejarilor
sursă foto: COSMIN IFTODE / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
09 nov. 2026, 12:35, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Selecționerul David Gérard a convocat 21 de înaintași și 16 jucători de treisferturi, care evoluează în campionatele din România, Italia și Franța. Pentru următoarea confruntare, în cantonamentul de la Complexul Sportiv Național „Elisabeta Lipă” din Snagov s-au alăturat Alexandru Colev, de la CSM Știința Baia Mare, și Andrei Mahu, de la RC Massy, din Franța. În schimb, Matthew Tweddle a revenit la echipa sa de club.

Partida cu americanii vine după un debut spectaculos, dar încheiat cu un rezultat nefavorabil pentru „Stejari”. România a fost învinsă de Tonga, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 38-43, într-o confruntare în care s-au marcat 12 eseuri, câte șase de fiecare parte.

După patru meciuri, România ocupă locul al patrulea în Grupa Europa, Asia și Africa, cu 11 puncte, în urma Georgiei (19 puncte), Portugaliei (17) și Spaniei (13).

În ultimul meci al competiției, „Stejarii” vor înfrunta Canada, vineri, 20 noiembrie, tot de la ora 18:30.

Lotul României pentru meciul cu SUA

Pentru confruntarea cu americanii, stafful tehnic a selectat următorii 37 de jucători:

Linia I: Alexandru Savin (CS Rapid), Iulian Hartig (CS Dinamo), Eduard Matei (SCM USV Timișoara), James Scott (CS Rapid), Cosmin Manole (CS Dinamo), Jean-Pierre Smith (CS Dinamo), Joji Sikote (CS Rapid), Tudor Butnariu (SCM USV Timișoara), Adrian Țală (US Barbezieux), Gheorghe Gajion (RC Rouen), Alexandru Colev (CSM Știința Baia Mare).

Linia a II-a: Logan Weidner (CS Rapid), Ștefan Iancu (SCM USV Timișoara), Andrei Mahu (RC Massy), Adrian Moțoc (Nissa Rugby).

Linia a III-a: Cristi Boboc (CSA Steaua), Mihai Popescu (CS Dinamo), Iacopo Bianchi (Rovigo), Keanan Murray (CS Dinamo), Etienne Terblanche (CS Dinamo), Adrian Mitu (SAXV – Angoulême).

Mijlocași la grămadă: Alin Conache (CSA Steaua), Rareș Mîrzac (CS Rapid), Gabriel Rupanu (SCM USV Timișoara).

Mijlocași la deschidere: Ștefan Cojocariu (CS Rapid), Daniel Plai (SCM USV Timișoara).

Centri: Mihai Graure (CS Dinamo), Alexandru Bucur (SCM USV Timișoara), Fonovai Tangimana (CS Dinamo), Serge Le Mezec (RC Tarbes), Taylor Gontineac (Castres Olympique).

Aripi: Iliesa Tiqe (SCM USV Timișoara), Tevita Manumua (SCM USV Timișoara), Damian Bonaparte (CSA Steaua), Atila Septar (Nissa Rugby).

Fundași: Marius Simionescu (SCM USV Timișoara), Nicolas Onuțu (RC Aubenas Vals).

Cum este organizată World Rugby Nations Cup

World Rugby Nations Cup se află la prima ediție și este o competiție bienală, la care participă 12 reprezentative, toate calificate la Cupa Mondială din 2027. Echipele sunt împărțite în două grupe geografice, fiecare cu câte șase participante: Grupa Americii și Pacificului (Canada, Chile, Samoa, Tonga, Uruguay și SUA), respectiv Grupa Europa, Asia și Africa (Georgia, Hong Kong, Portugalia, România și Zimbabwe).

Fiecare națională întâlnește toate cele șase echipe din grupa opusă. La finalul celor șase etape, prima clasată din fiecare grupă va deveni campioana competiției, fără organizarea unei finale între cele două câștigătoare.

Recomandarea video

PNL începe constituirea Polului Modernizării. Ludovic Orban va reveni în Partidul Național Liberal
G4Media
Fosta mare campioană a ajuns să vândă mâncare la o tarabă de la colțul străzii
GSP.ro
Mesajul Ursulei von der Leyen înainte de sosirea în România. Ce transmite președinta Comisiei Europene în pragul întâlnirii cu Nicușor Dan
Gandul
Schimbări importante pentru pensionari în 2027. Ce se întâmplă cu banii de la 1 ianuarie
Cancan
FOTO. Iubita discretă a lui Gabi Torje a publicat fotografiile din Las Vegas! Detaliul care a atras atenția tuturor
Prosport
Laurențiu Pleșca, analist GFM: „Scenariul cel mai fezabil este aderarea Republicii Moldova la UE cu tot cu Transnistria. Este singurul care nu îi oferă Moscovei un drept de veto”
Libertatea
Când va ninge în București, conform meteorologilor Accuweather. Iarna își intră în drepturi mai devreme
CSID
Hyundai Kona 2020, un SUV mic pentru nevoile de zi cu zi. Merită investiția într-un exemplar second-hand?
Promotor