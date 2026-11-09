„Înotul are trecut, prezent și viitor!”. Camelia Potec, după rezultatele înotătorilor români la Dakar 2026. Trei medalii pentru România la Jocurile Olimpice de Tineret

„Înotul are trecut, prezent și viitor! Știu că mă repet, dar avem încă o dovadă că așa este!”, a scris Camelia Potec într-un mesaj publicat pe Facebook.

Bilanțul înotului românesc la Dakar este de trei medalii, două de aur și una de argint, obținute de Daria Silișteanu. În plus, Luca Marinescu a fost prezent în două finale.

Daria Silișteanu, trei medalii olimpice de tineret

Cea mai valoroasă performanță din delegația României i-a aparținut Dariei-Măriuca Silișteanu, care a cucerit două medalii de aur, la 50 și 100 de metri spate, și una de argint, la 100 de metri fluture.

Sportiva a avut un parcurs remarcabil la Dakar, reușind să urce pe podium în toate cele trei probe în care a concurat.

Camelia Potec l-a felicitat în mod special și pe antrenorul Andrei Pinticanu, alături de care înotătoarea a obținut aceste rezultate.

„În condiții dificile, Daria, alături de antrenorul ei, Andrei Pinticanu, și de întreaga echipă a COSR de la Dakar, a reușit să doboare recorduri naționale și să câștige curse pentru România. Știu cât de greu a fost”, a transmis președinta federației.

Luca Marinescu, două finale și o probă anulată

Cel de-al doilea înotător român prezent la competiția din Senegal, Luca Marinescu, s-a calificat în două finale olimpice, la 200 și 400 de metri liber.

Sportivul nu a reușit să obțină o medalie, însă participarea sa a fost marcată și de un episod neobișnuit. Proba de 800 de metri liber, una dintre favoritele sale, a fost anulată din cauza temperaturii foarte ridicate a apei din bazin, care ar fi putut pune în pericol sănătatea și siguranța concurenților.

Camelia Potec a ținut să îi transmită un mesaj de încurajare tânărului înotător.

„Chiar dacă de această dată nu a fost medalie, Luca rămâne unul dintre cei mai valoroși sportivi ai noștri de viitor. Ai dat dovadă de profesionalism, ambiție și curaj! Știu cât de mult ați muncit!”, a scris aceasta, adresându-i felicitări și antrenorului Eduard Cășlaru.

În finalul mesajului, fosta campioană olimpică le-a transmis felicitări ambilor sportivi și antrenorilor lor, subliniind efortul depus pentru rezultatele de la Dakar.

În afară de medaliile obținute de Daria Silișteanu, România a mai obținut, până în prezent, o medalie de argint, prin Amelia Ioana Negulescu, în concursul de atletism, la proba de triplusalt.

Cea de-a patra ediție de vară a Jocurilor Olimpice de Tineret se încheie vineri.