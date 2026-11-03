Aur pentru România la Dakar! Daria Silișteanu câștigă a doua medalie

România a obținut marți prima medalie de aur la Jocurile Olimpice de Tineret Dakar 2026, prin înotătoarea Daria Silișteanu, în vârstă de 17 ani. Sportiva a câștigat finala probei de 100 de metri spate, cu timpul de 59,98 secunde, a anunțat Federația Română de Natație și Pentatlon Modern (FRNPM).

Daria Silișteanu, pregătită de antrenorul Andrei Pinticanu, s-a calificat în finală cu al doilea timp din serii, după ce a parcurs distanța într-un minut, două secunde și 82 de sutimi. În cursa decisivă, românca și-a îmbunătățit performanța cu aproape trei secunde și a cucerit medalia de aur.

Pe locul al doilea s-a clasat sud-coreeanca Kim Seungwon, iar medalia de bronz a fost câștigată de argentinianca Cecilia Dieleke.

Două medalii în trei zile pentru Daria Silișteanu

Succesul de marți este cel de-al doilea pentru tânăra înotătoare la Jocurile Olimpice de Tineret de la Dakar.

Duminică, Daria Silișteanu a câștigat medalia de argint în proba de 100 de metri fluture, cu timpul de 1 minut și 0,31 secunde, aducând României prima medalie la actuala ediție a competiției.

„Știam că pot s-o bat pe coreeancă, dar am avut totuși mici emoții. Sunt bucuroasă că am câștigat și sper să câștig și la 50 m spate”, a declarat Daria Silișteanu după finală, potrivit Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR).

Antrenorul Andrei Pinticanu a mărturisit că se aștepta la victorie, dar s-a bucurat mai ales pentru faptul că sportiva a înotat fără greșeală.

Daria a fost încurajată din tribune de colegii din delegația României, de secretarul general al COSR și de ambasadorul României în Senegal, prezent alături de soția sa.

Sportiva mai are o probă în program. Joi, 5 noiembrie, va concura la 50 de metri spate, unde va încerca să obțină o nouă medalie.

Luca Marinescu, locul patru la 400 de metri liber

Tot marți, înotătorul român Luca Marinescu s-a clasat pe locul al patrulea în proba de 400 de metri liber, cu timpul de 3 minute și 56,82 secunde, la aproximativ patru secunde de medalia de bronz.

Potrivit COSR, Luca Marinescu va concura din nou vineri, 6 noiembrie, în proba de 100 de metri liber.

România a câștigat până acum două medalii la Jocurile Olimpice de Tineret Dakar 2026, ambele prin Daria Silișteanu: una de aur și una de argint.

Competiția se desfășoară în Senegal, între 31 octombrie și 13 noiembrie, fiind prima ediție a Jocurilor Olimpice organizată pe continentul african. Aproximativ 2.700 de sportivi din întreaga lume participă la întreceri, România fiind reprezentată de 16 sportivi.

Cine este Daria Silișteanu, dubla medaliată de la Dakar

Originară din Fălticeni, județul Suceava, Daria Măriuca Silișteanu are 17 ani și este elevă la Colegiul Național „Nicu Gane”. A început înotul la cinci ani și jumătate și este legitimată la CSM Constanța, după ce anterior a reprezentat Dinamo București. Deși concurează pentru clubul constănțean, sportiva și-a continuat pregătirea la Fălticeni, sub îndrumarea antrenorului Andrei Pinticanu.

Tânăra înotătoare avea deja în palmares două medalii de aur la Festivalul Olimpic al Tineretului European din 2023 și un titlu de vicecampioană mondială la juniori, obținut în 2025. În același an, a doborât un record național deținut de campioana olimpică Diana Mocanu din 2000.

În vara acestui an, Daria Măriuca Silișteanu a devenit campioană europeană de juniori la 50 de metri spate și a câștigat argintul la 100 de metri spate.

La Dakar, sportiva a avut și onoarea de a purta drapelul României la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Tineret, alături de jucătorul de tenis de masă Robert Istrate.