Doliu în atletismul mondial. Campioana europeană Ciara Mageean a murit la 34 de ani, după lupta cu cancerul

Anunțul a fost făcut duminică, printr-un mesaj publicat pe conturile sale de socializare. Potrivit familiei, sportiva s-a stins în jurul orei 6:30, înconjurată de cei dragi, scrie BBC.

„O fiică, o soră, o soție, o prietenă și o sursă de inspirație pentru atât de mulți oameni, va fi profund regretată”, se arată în mesajul familiei.

Atletismul irlandez a transmis, la rândul său, un mesaj de condoleanțe. „Suntem devastați. O sursă de inspirație pentru atât de mulți, Ciara va fi ținută minte pentru curajul, bunătatea și spiritul ei extraordinar”, a transmis Athletics Ireland.

Campioană europeană și dublă participantă la Jocurile Olimpice

Originară din Portaferry, Irlanda de Nord, Ciara Mageean a reprezentat Irlanda la Jocurile Olimpice din 2016 și 2020. Sportiva ar fi trebuit să participe și la ediția de la Paris din 2024, însă a fost nevoită să se retragă din cauza unei accidentări la tendonul lui Ahile.

Cel mai important succes al carierei sale a venit în iunie 2024, când a câștigat medalia de aur în proba de 1.500 de metri la Campionatele Europene de la Roma, cu timpul de 4 minute și 4,66 secunde.

În 2022, Mageean obținuse medalii de argint la 1.500 de metri atât la Campionatele Europene, cât și la Jocurile Commonwealth de la Birmingham. În 2016, câștigase bronzul european în aceeași probă, la Amsterdam.

Sportiva a stabilit și recorduri naționale ale Irlandei. În 2020, la reuniunea Diamond League de la Monaco, a doborât recordul irlandez la 1.000 de metri, vechi de 27 de ani, deținut de Sonia O’Sullivan. În 2022, la Bruxelles, a câștigat cursa de 1.500 de metri în 3:56,63, îmbunătățind un alt record național.

În 2023, Mageean a terminat pe locul al patrulea finala de 1.500 de metri de la Campionatele Mondiale de la Budapesta și a fost desemnată Personalitatea Sportivă a Anului în Irlanda de Nord de BBC.

S-a căsătorit cu partenerul său cu puțin timp înainte de moarte

La începutul lunii noiembrie, atleta s-a căsătorit cu partenerul său de lungă durată, Thomas Moran, în cadrul unei ceremonii civile restrânse, organizate la Belfast.

Diagnosticată cu cancer intestinal în stadiul patru în mai 2025, Mageean le-a mulțumit în repetate rânduri celor care au susținut-o în timpul luptei cu boala.

Într-un interviu acordat BBC în iunie, sportiva a spus că este recunoscătoare pentru cariera pe care a avut-o, despre care a afirmat că mulți alți oameni nu au avut șansa să o trăiască.

Ciara Mageean a fost una dintre cele mai importante atlete irlandeze ale generației sale, iar performanțele și curajul său au inspirat numeroși sportivi și iubitori ai atletismului.