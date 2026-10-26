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De la echipa lui Gică Hagi, direct la Balonul de Aur. Fostul antrenor de la Viitorul Constanța, desemnat cel mai bun din lume

Pere Romeu, antrenorul echipei feminine a FC Barcelona, a fost desemnat luni seară cel mai bun antrenor din fotbalul feminin mondial, la gala Balonului de Aur 2026, organizată la Londra. Tehnicianul spaniol are o legătură directă cu fotbalul românesc: în 2020, a făcut parte din staff-ul tehnic al Viitorului Constanța, clubul patronat de Gheorghe Hagi.
De la echipa lui Gică Hagi, direct la Balonul de Aur. Fostul antrenor de la Viitorul Constanța, desemnat cel mai bun din lume
Gabriel Negreanu
26 oct. 2026, 23:18, Sport
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Premiul Johan Cruyff pentru cel mai bun antrenor al unei echipe feminine i-a revenit lui Pere Romeu, în vârstă de 32 de ani, care a condus Barcelona către câștigarea Ligii Campionilor și a tuturor celor trei trofee interne în sezonul 2025-2026.

Sub conducerea sa, Barcelona a învins Olympique Lyon cu 4-0 în finala Ligii Campionilor, disputată în luna mai, la Oslo, și a cucerit pentru a patra oară cel mai important trofeu european intercluburi.

A lucrat la Viitorul Constanța, în staff-ul adus de Gheorghe Hagi

Puțini dintre cei care urmăresc astăzi succesele Barcelonei știu că Pere Romeu a trecut prin campionatul României înainte de a ajunge antrenor principal al uneia dintre cele mai puternice echipe din fotbalul feminin.

În august 2020, spaniolul a fost adus la Viitorul Constanța ca antrenor secund al compatriotului său Rubén de la Barrera, instalat la conducerea echipei după plecarea lui Gheorghe Hagi de pe banca tehnică.

Pe 7 august 2020, Viitorul Constanța anunța oficial instalarea noului staff tehnic, din care făceau parte Rubén de la Barrera, Francisco Ruiz Beltrán, Pere Romeu Sunyer și Iván Peñaranda Llaurado.

Staff-ul spaniol a rezistat însă numai câteva luni. De la Barrera a fost demis în noiembrie 2020, după 12 meciuri de campionat, în care Viitorul a obținut patru victorii, patru remize și patru înfrângeri. În locul său a fost instalat Mircea Rednic.

De la Constanța la Barcelona, apoi în vârful fotbalului european

După experiența din România, Pere Romeu s-a întors în Spania, iar în vara anului 2021 a intrat în staff-ul echipei feminine a FC Barcelona, ca secund al lui Jonatan Giráldez.

Timp de trei sezoane, Romeu a avut un rol important în analiza tactică și pregătirea meciurilor Barcelonei, într-o perioadă în care clubul catalan a dominat competițiile interne și europene.

În 2024, după plecarea lui Giráldez, conducerea Barcelonei i-a încredințat postul de antrenor principal.

În primul sezon, Romeu a câștigat campionatul, Cupa Spaniei și Supercupa Spaniei, dar a pierdut finala Ligii Campionilor în fața lui Arsenal.

Un an mai târziu, antrenorul trecut prin România a reușit să câștige toate cele patru trofee majore ale sezonului.

În iunie 2026, FC Barcelona i-a prelungit contractul până în vara anului 2028, după ce echipa câștigase opt dintre cele nouă trofee posibile în primele două sezoane sub conducerea sa.

La gala Balonului de Aur 2026, Romeu s-a impus în fața unor antrenori precum Jonatan Giráldez, Andrée Jeglertz, Nils Nielsen și Elena Sadiku.

Distincția acordată luni la Londra marchează cel mai important succes individual al carierei sale, la șase ani după perioada petrecută în fotbalul românesc.

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