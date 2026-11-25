„Îi ducem dorul. Nu ne-am mai văzut din aprilie. Cred că echipa lui a luat o decizie bună atunci când a hotărât să recurgă la operație. Este tânăr și mai are mulți ani de carieră în față, așa că sunt sigur că va reveni și mai puternic. Abia aștept să-l revăd pe teren și să joc din nou împotriva lui. Îi doresc o recuperare cât mai rapidă”, a declarat Carlos Alcaraz, potrivit Cadena Ser, miercuri, la Bologna, unde se află alături de echipa națională a Spaniei pentru Turneul Final 8 din Cupa Davis. Spania urmează să întâlnească Austria joi, în sferturile de finală ale competiției.

Sinner, în vârstă de 25 de ani, a anunțat marți că a suferit o intervenție chirurgicală minoră la genunchiul drept, pentru tratarea unei probleme la banda iliotibială, o structură fibroasă care se întinde de-a lungul părții laterale a coapsei. Italianul nu a mai jucat din iulie, când a câștigat pentru a doua oară consecutiv turneul de la Wimbledon.

Intervenția a fost realizată în Finlanda, iar recuperarea ar putea dura aproximativ trei luni, ceea ce pune sub semnul întrebării participarea sa la Australian Open, primul turneu de Grand Slam din 2027, programat să înceapă pe 17 ianuarie.

Alcaraz recunoaște că și-a suprasolicitat organismul

La fel ca rivalul său italian, Alcaraz s-a confruntat cu probleme medicale în 2026, fiind nevoit să absenteze o perioadă îndelungată din cauza unei tendinite la încheietura mâinii. Spaniolul a revenit însă în circuit și a încheiat sezonul într-o formă excelentă, câștigând trei turnee consecutive, la Viena, Paris și Turneul Campionilor de la Torino.

„Probabil că aș fi putut face unele lucruri diferit, nu neg acest lucru. Să te forțezi să joci în fiecare săptămână înseamnă, în cele din urmă, să-ți distrugi organismul. Trebuie să învățăm din asemenea experiențe. În carieră trebuie să mai faci și greșeli pentru a putea progresa”, a explicat Alcaraz.

Spaniolul a adăugat că intenționează să-și reorganizeze programul.

„Va trebui să reorganizez puțin totul, de la turnee la antrenamente și până la zilele de pauză. De acum înainte voi ține cont de această experiență și voi schimba anumite lucruri. Cred că acest lucru este valabil pentru toată lumea”, a afirmat campionul spaniol.

Alcaraz ar putea fi menajat în sferturile Cupei Davis

Deși a ajuns la Bologna după câștigarea Turneului Campionilor de la Torino, Alcaraz nu este sigur că va evolua în meciul de simplu împotriva Austriei. Spaniolul a avut nevoie de câteva zile de pauză și tratament după problemele fizice resimțite la genunchiul drept și la coapsa stângă în timpul competiției de la Torino.

Miercuri, el a reluat antrenamentele cu racheta, însă fără să forțeze. Alcaraz a lucrat inclusiv alături de Marcel Granollers, specialist în proba de dublu, în condițiile în care selecționerul David Ferrer ia în calcul să-l menajeze la simplu și să-l folosească doar într-un eventual meci de dublu, dacă scorul întâlnirii cu Austria va deveni 1-1.

„Mă simt bine. Am grijă de corpul meu, atât din punct de vedere fizic, cât și mental. Au fost câteva zile bune, în care am continuat recuperarea și am făcut exerciții pentru a întări zona afectată. Vreau să fiu sigur că nu voi mai simți dureri sau că nu vor apărea alte probleme în zilele următoare”, a spus Alcaraz.

„Am încredere 100% în oricine va intra pe teren. Suntem o echipă puternică”, a adăugat tenismenul.

Serviciul, unul dintre secretele progresului din finalul sezonului

Alcaraz a vorbit și despre îmbunătățirile aduse jocului său în ultimele luni, în special în privința serviciului. Spaniolul consideră că acest procedeu a avut un rol important în rezultatele obținute pe suprafețele rapide de interior, unde a câștigat turneele de la Viena, Paris și Torino.

„Cu cât reușești să trimiți mingea mai aproape de linii, cu atât ai mai multe șanse să preiei inițiativa în punct sau chiar să câștigi direct. Nu urmăresc în mod obișnuit statisticile pentru a-mi organiza antrenamentele, dar după meciuri verific anumite date, precum procentajul primului serviciu și punctele câștigate sau pierdute pe serviciu”, a explicat Alcaraz.

„După US Open m-am concentrat foarte mult asupra acestui procedeu. Precizia era esențială, pentru că nu sunt foarte înalt și nu pot servi la fel ca alți jucători. Este un aspect asupra căruia pot interveni direct și am muncit și mai mult pentru a-l îmbunătăți”, a încheiat spaniolul.