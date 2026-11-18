Mihai Drăgușin, în vârstă de 42 de ani, și-a petrecut cea mai mare parte a carierei la CSA Steaua București și începe acum o nouă etapă profesională, în antrenorat, după retragerea din activitatea de jucător.

Palmaresul lui Mihai Drăgușin cu Steaua este unul impresionant. Portarul a câștigat 11 titluri de campion al României și 14 Cupe ale României, contribuind la numeroasele succese ale echipei de polo.

Drăgușin a reprezentat România și în cele mai importante competiții internaționale. A participat de cinci ori la Campionatele Europene și de cinci ori la Campionatele Mondiale.

De asemenea, a făcut parte din echipa națională la două ediții ale Jocurilor Olimpice: Londra 2012 și Paris 2024. La prima participare, România a încheiat turneul olimpic pe locul al zecelea, iar la Paris a ocupat poziția a 12-a.

O nouă etapă, în antrenorat

După o carieră dedicată poloului și clubului Steaua, Mihai Drăgușin se pregătește să rămână în fenomen dintr-o altă poziție, urmând să își înceapă activitatea de antrenor.

CSA Steaua i-a transmis un mesaj de apreciere pentru anii de activitate și pentru contribuția adusă sportului românesc.

„În spatele acestor performanțe stau ani de muncă, sacrificii, pasiune și devotament. Aripel, cum îl cunoaște toată lumea poloului, lasă în urmă o carieră impresionantă și o poveste care va rămâne în istoria clubului. Felicitări, Mihai, mult succes în noua carieră de antrenor!”, a transmis clubul miercuri.

„Dincolo de rezultate și statistici, rămâne contribuția unui sportiv care a făcut parte din generații importante ale poloului românesc. Cariera de jucător se încheie, dar tot ceea ce ai construit în bazin rămâne parte din istoria poloului românesc. Mulțumim pentru tot ceea ce ai oferit acestui sport!”, au transmis și oficialii forului național de polo.