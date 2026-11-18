„Am concurat și cu febră de 40 de grade și cu un umăr blocat”, le-a spus Federica Pellegrini tinerilor sportivi de la academia ei, Fede Academy, potrivit Il Messaggero.

Video-ul, filmat la o piscină din Livigno, a fost publicat pe 15 octombrie pe rețelele sociale. „Dacă seara dinainte vă apare ceva, a doua zi nu concurați? Ba da, concurăm și cu febră. Apoi depinde cât de mult vrea fiecare”, a adăugat campioana olimpică.

„Nu e un act de eroism”

Infecționistul Matteo Bassetti i-a răspuns pe Instagram. „Nu se concurează cu febră de 40 de grade. Nu e un act de eroism”, a scris medicul.

El a atras atenția asupra riscurilor pentru sănătate și asupra mesajului transmis copiilor. „Există o diferență fundamentală între a-ți povesti experiența și a transmite un mesaj pe care alții, mai ales cei mai tineri, l-ar putea înțelege drept un exemplu de urmat”, a explicat el.

Disputa a continuat la televiziunea San Marino Rtv. Acolo, Bassetti a vorbit despre „două măsuri”. El a amintit că Matteo Giunta, soțul și antrenorul campioanei, îi criticase recent pe părinții care își trimit copiii cu febră la grădiniță. Atunci, Bassetti le dăduse dreptate soților.

Somația și răspunsul avocaților

Federica Pellegrini i-a trimis medicului o somație oficială prin care îi cere să șteargă postările în 48 de ore. Bassetti a făcut publică pe X replica avocaților săi. Aceștia spun că profesorul a exprimat o opinie despre un mesaj public, „în limitele corectitudinii”, fără să o jignească și fără să îi atribuie fapte false.

Avocații resping acuzațiile de „rea-credință” sau „manipulare” și subliniază respectul medicului pentru cariera campioanei. Concluzia lor e fermă: cererile de încetare și de ștergere a postărilor în 48 de ore „nu vor fi acceptate”.

Bassetti nu renunță la dreptul de a-și exprima opinia pe teme de interes public.