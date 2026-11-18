„Am concurat și cu febră de 40 de grade și cu un umăr blocat”, le-a spus Federica Pellegrini tinerilor sportivi de la academia ei, Fede Academy, potrivit Il Messaggero.
Video-ul, filmat la o piscină din Livigno, a fost publicat pe 15 octombrie pe rețelele sociale. „Dacă seara dinainte vă apare ceva, a doua zi nu concurați? Ba da, concurăm și cu febră. Apoi depinde cât de mult vrea fiecare”, a adăugat campioana olimpică.
Infecționistul Matteo Bassetti i-a răspuns pe Instagram. „Nu se concurează cu febră de 40 de grade. Nu e un act de eroism”, a scris medicul.
El a atras atenția asupra riscurilor pentru sănătate și asupra mesajului transmis copiilor. „Există o diferență fundamentală între a-ți povesti experiența și a transmite un mesaj pe care alții, mai ales cei mai tineri, l-ar putea înțelege drept un exemplu de urmat”, a explicat el.
Disputa a continuat la televiziunea San Marino Rtv. Acolo, Bassetti a vorbit despre „două măsuri”. El a amintit că Matteo Giunta, soțul și antrenorul campioanei, îi criticase recent pe părinții care își trimit copiii cu febră la grădiniță. Atunci, Bassetti le dăduse dreptate soților.
Federica Pellegrini i-a trimis medicului o somație oficială prin care îi cere să șteargă postările în 48 de ore. Bassetti a făcut publică pe X replica avocaților săi. Aceștia spun că profesorul a exprimat o opinie despre un mesaj public, „în limitele corectitudinii”, fără să o jignească și fără să îi atribuie fapte false.
Avocații resping acuzațiile de „rea-credință” sau „manipulare” și subliniază respectul medicului pentru cariera campioanei. Concluzia lor e fermă: cererile de încetare și de ștergere a postărilor în 48 de ore „nu vor fi acceptate”.
Bassetti nu renunță la dreptul de a-și exprima opinia pe teme de interes public.