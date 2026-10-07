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Escrocherie incredibilă. O femeie a plătit 10.000 de euro pentru avocați și un proces care nu există

O femeie din Brazilia a plătit 10.000 de euro pentru avocați, un proces și o decizie a instanței care nu există. Ea a încercat să obțină cetățenia italiană și a apelat la o așa zisă casă de avocatură. După ce a crezut că a obținut cetățenia, a plătit ultima suma de bani și a aflat că a fost înșelată.
Escrocherie incredibilă. O femeie a plătit 10.000 de euro pentru avocați și un proces care nu există
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
07 oct. 2026, 09:17, Social
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Cazul incredibil s-a produs în Brazilia și Italia. Femeia din Brazilia a început procedurile pentru obținerea cetățeniei italiene în baza dreptului sângelui.

Ea a apelat la avocați și a depus numeroase documente în cadrul procedurii. De asemenea, a plătit suma de 10.000 de euro.

În aprilie, anul acesta, a primit acasă o hotărâre judecătorească a Tribunalului din Potenza prin care era informată că demersul său a avut rezultat pozitiv.

Problemele au apărut în momentul în care alți avocați plătiți de femeie nu au găsit nicio urmă a procesului în registrele instanței italiene. Continuarea pe Mediafax Italia.

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