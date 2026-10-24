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Escrocherie incredibilă. Cinci angajați ai unei loterii au aflat numerele norocoase și au cumpărat patru bilete de 24 de milioane de euro

O escrocherie incredibilă s-a produs în Italia. Cinci angajați ai unei loterii au aflat numerele norocoase și le-au spus rudelor. Acestea au cumpărat patru bilete și au câștigat suma totală de 24 de milioane de euro.
Escrocherie incredibilă. Cinci angajați ai unei loterii au aflat numerele norocoase și au cumpărat patru bilete de 24 de milioane de euro
sursa foto: pexels
Petru Mazilu
24 oct. 2026, 08:14, Social
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Cei cinci angajați lucrau pentru o companie care gestionează jocuri de tip „răzuiește și câștigă” din Italia.

Ei sunt acuzați că au manipulat sistemele informatice pentru a afla biletele câștigătoare. Ulterior, acestea au fost cumpărate de rude și prieteni.

În total, au fost patru bilete. Două dintre bilete ofereau premii de câte șapte milioane de euro, iar celelalte două asigurau premii de câte cinci milioane de euro fiecare.

Biletele au fost achiziționate de la puncte de vânzare din diferite zone ale Italiei.

Autoritățile au realizat că este ceva în neregulă și au început o anchetă. Continuarea pe Mediafax Italia.

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