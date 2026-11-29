Premiul de categoria I la Joker, în valoare de 3.177.826,66 de lei, echivalentul a peste 594.700 de euro, a fost câștigat la extragerea organizată duminică, 29 noiembrie, potrivit unui comunicat transmis de Loteria Română.

Câștigătorul a avut nevoie de un bilet care a costat doar 14,50 lei pentru a obține suma impresionantă. Acesta a fost achiziționat prin intermediul platformei joaca.loto.ro și a fost completat cu două variante la Joker.

Astfel, o miză de mai puțin de 15 lei s-a transformat într-un câștig de peste trei milioane de lei, valoarea premiului fiind de aproximativ 219.000 de ori mai mare decât prețul biletului..

Al patrulea mare premiu câștigat la Joker în 2026

Câștigul înregistrat duminică este al patrulea premiu de categoria I acordat la Joker de la începutul anului 2026, potrivit datelor comunicate de Loteria Română.

Precedentul mare premiu fusese câștigat cu doar șase săptămâni înainte, la tragerea din 18 octombrie 2026. Atunci, un jucător a obținut suma de 10.004.076,02 lei, de peste trei ori mai mare decât premiul acordat la extragerea din 29 noiembrie.

Prin urmare, cele mai recente două câștiguri de categoria I la Joker însumează peste 13,18 milioane de lei.

Cât timp are câștigătorul pentru a revendica banii

Persoana care deține biletul câștigător trebuie să respecte termenul prevăzut de regulamentul Loteriei Române pentru revendicarea premiului.

Conform Regulamentului privind organizarea și administrarea jocurilor de tip loto tradițional, câștigătorii au la dispoziție 90 de zile de la data tragerii pentru a-și revendica premiile.

În cazul extragerii din 29 noiembrie 2026, termenul de 90 de zile se împlinește la 27 februarie 2027.

Câștigătorul trebuie să urmeze procedura oficială de revendicare a premiului în acest interval, pentru a putea intra în posesia banilor.