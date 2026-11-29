Shanghai a fost desemnat cel mai bun oraș din lume pentru cumpărături, potrivit unui clasament realizat de publicația Time Out. Europa, deși găzduiește trei dintre cele patru mari capitale ale modei, are doar șase orașe în top 20, scrie Euronews.

Pentru mulți turiști, o călătorie într-un oraș nou nu este completă fără o sesiune de cumpărături. Ofertele avantajoase, magazinele locale, produsele care nu se găsesc în alte locuri sunt printre lucrurile pe care vizitatorii vor să le descopere și să le ia acasă ca amintire din vacanță.

Publicația Time Out a realizat un clasament al celor mai bune destinații de shopping din lume, iar Shanghai, din China, ocupă primul loc.

Deși Europa găzduiește trei dintre cele patru mari capitale ale modei, alături de New York, continentul are doar șase reprezentante în top 20. Londra și Copenhaga sunt singurele orașe europene care au intrat în primele zece poziții.

Clasamentul a fost realizat pe baza opiniilor editorilor din rețeaua internațională Time Out și ale unor experți locali, dar și a datelor din sondajul anual „Best Cities” al publicației. La cercetare au participat peste 24.000 de locuitori din 150 de orașe din întreaga lume.

Punctajul final a fost calculat în funcție de opiniile localnicilor, care au avut o pondere de 70%, și de evaluările experților, cu o pondere de 30%. Au fost luate în calcul cinci criterii:

calitatea și diversitatea magazinelor, prețurile accesibile și atmosfera orașului;

cât de în siguranță se simt locuitorii și cât de primitor este orașul;

experiența generală oferită de oraș;

calitatea restaurantelor și a transportului public, alături de posibilitatea de a explora orașul pe jos;

evaluarea editorilor Time Out, care au analizat oferta de cumpărături a fiecărei destinații

Câteva dintre orașele aflate în fruntea clasamentului, precum și locurile pe care pasionații de cumpărături le pot include pe lista următoarelor călătorii:

Shanghai, China

Scena comercială din Shanghai combină marile branduri internaționale cu un număr tot mai mare de mărci locale de modă și produse pentru stilul de viață.

Vizitatorii pot căuta obiecte de anticariat în „Juqi Antique City”, pot descoperi magazine de produse de înfrumusețare pe strada Anfu sau pot explora spațiile comerciale moderne de pe strada Middle Huaihai.

Printre brandurile locale recomandate de Time Out se numără An Ko Rau, The Beast, Pane și Short Sentence.

Londra, Regatul Unit

Londra este una dintre cele patru mari capitale ale modei, alături de Paris, New York și Milano, și este cunoscută în întreaga lume pentru diversitatea magazinelor sale.

Orașul oferă opțiuni pentru toate gusturile, de la magazine universale celebre precum Harrods, Liberty și Selfridges, până la magazinele cu haine vintage de pe Brick Lane, buticurile designerilor de pe Bond Street și magazinele independente de discuri din Soho.

Pentru o experiență britanică autentică, Time Out recomandă și o vizită la prima librărie Daunt Books, deschisă în cartierul Marylebone, la nord de Oxford Street, una dintre cele mai cunoscute zone comerciale ale Londrei.

Tokyo, Japonia

Japonia se află pe lista multor turiști, iar numeroasele videoclipuri devenite virale pe rețelele sociale, în care oamenii își prezintă cumpărăturile, arată cât de populară este această destinație.

Magazinele din Tokyo oferă o gamă foarte variată de produse, de la modă de lux și haine vintage de designer, până la articole de papetărie, benzi desenate manga, obiecte decorative și produse artizanale tradiționale.

Cartierul Ginza este potrivit pentru cei care caută branduri de lux și magazine universale mari. Harajuku, Shibuya și Omotesando sunt cunoscute pentru buticurile independente și brandurile care stabilesc tendințele în modă.

Cei interesați de haine vintage pot merge în Shimokitazawa sau Koenji. O altă recomandare este Beams Japan, unde se găsesc produse de modă, design și artizanat japonez.

New York, Statele Unite

New York este singura dintre marile capitale ale modei aflată în afara Europei, iar oferta sa de cumpărături este cunoscută la nivel mondial. Aceasta nu se limitează la celebrul Fifth Avenue și la magazinele universale emblematice.

În cele cinci cartiere ale orașului, turiștii pot găsi creații ale designerilor independenți, discuri de vinil rare, haine vintage, antichități, produse artizanale și magazine specializate.

Time Out recomandă Grand Bazaar, din Upper West Side, cea mai veche piață din New York. Acolo, vizitatorii pot descoperi produse realizate de creatori locali și pot găsi obiecte unice pe care să le ia acasă din „Marele Măr”, așa cum mai este numit orașul.

Cele mai bune orașe pentru cumpărături în 2026, potrivit Time Out