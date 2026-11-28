În Bosnia și Herțegovina, România și Macedonia de Nord, tinerii își găsesc un loc de muncă cel mai greu. Clasamentul a fost realizat de Euronews, pe baza datelor Eurostat. Cuprinde 35 de țări și se referă la trimestrul al doilea din 2026.

Calculul îi include doar pe tinerii între 15 și 24 de ani care lucrează sau își caută activ de lucru.

Unde este cel mai ușor

În Malta, doar unul din 15 tineri activi nu are loc de muncă, adică 6,8%. Germania urmează cu 7,3%. Sub pragul de 10% se mai află Olanda (8,6%), Elveția (9,2%) și Austria (9,7%).

Secretul acestor țări, spun experții, este ucenicia. Tinerii învață la școală și, în același timp, se formează într-o firmă. Așa trec mult mai ușor de la bancă la primul job.

În Germania, aproximativ jumătate dintre absolvenții de liceu aleg o școală profesională, iar 70% dintre ei fac ucenicie. La finalul lui 2023, peste 1,2 milioane de persoane erau ucenici în sistemul dual german.

Olanda are și cea mai mică pondere din UE de tineri care nici nu muncesc, nici nu învață: doar 5,3%.

Unde este cel mai greu

La polul opus, aproape unul din trei tineri activi este șomer în Bosnia și Herțegovina (32,2%). Urmează România, cu 30,7%, și Macedonia de Nord, cu 29%.

Cel puțin unul din cinci tineri nu găsește de lucru nici în Suedia, Serbia, Spania, Finlanda, Estonia, Franța și Croația. Mulți nu reușesc să obțină primul job și experiența cerută de angajatori.

Diferențele sunt mari și între cele mai puternice economii ale UE. Germania are 7,3%, în timp ce Italia are 18,2%, Franța 21,6%, iar Spania 23,9%. Media europeană este de 15,6%.

Capcana cifrelor mici

Un șomaj mic la tineri nu înseamnă neapărat că le este ușor. Contează și cât de departe sunt de adulții din aceeași țară.

În Polonia, rata tinerilor este de 11,8%, sub media UE. Adulții au însă doar 2,8%, de aproximativ patru ori mai puțin. La fel stau lucrurile în Cehia (10,4% față de 2,6%) și în Norvegia (13% față de 3,1%).

Invers, Spania are unul dintre cele mai mari niveluri de șomaj la tineri. Și adulții au însă 9%, așa că diferența dintre generații este sub media UE. Similar este cazul Greciei, cu 18,4% la tineri și 7,7% la adulți.