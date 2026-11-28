Angajații secției de drumuri naționale au intervenit cu șase utilaje pe DN18, în Pasul Gutâi, pe Dealul Hera și în Pasul Prislop. S-au răspândit 33 tone de material antiderapant.

Pe sectoarele de drumuri județene s-a acționat cu un utilaj și s-au împrăștiat 7 tone de material antiderapant.

Nu au fost semnalate probleme în trafic

Toate sectoarele de drumuri publice din județul Maramureș au partea carosabilă curată și umedă. Nu au fost semnalate probleme în trafic.

Cerul este noros, iar în zonele joase se semnalează ceață. Vântul suflă liniștit, cu intensificări temporare în zona înaltă de munte.

Stratul de zăpadă măsura până la 28 cm la stația meteo Iezer, 12 cm în Pasul Prislop, 9 cm în Pasul Gutâi.

Cum va fi vremea sâmbătă

Vremea va fi sâmbătă în general frumoasă, dar rece noaptea și dimineața. Cerul va fi variabil, mai mult senin în cursul nopții.

Izolat, la munte vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări de până la 40 km/h, iar la munte în zona înaltă de 50…70 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 4 și 8 grade, iar cele minime între -8 și -3 grade.