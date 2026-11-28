Aproape unul din trei tineri români activi nu are un loc de muncă. Șomajul în rândul tinerilor între 15 și 24 de ani a ajuns la 30,7% în trimestrul al doilea din 2026. Analiza Euronews plasează România pe locul doi din 35 de țări europene.

Doar Bosnia și Herțegovina stă mai rău, cu 32,2%. Pe locul trei este Macedonia de Nord, cu 29%. Media Uniunii Europene este de 15,6%, de trei ori mai mare decât la persoanele între 25 și 74 de ani.

Tinerii, de aproape șase ori mai afectați decât adulții

La noi, problema nu este doar nivelul ridicat al șomajului. Diferența față de adulți este cea mai mare din Europa: 25,5 puncte procentuale. Rata șomajului la tineri este de 5,9 ori mai mare decât la adulți.

Urmează Croația și Marea Britanie, unde rata tinerilor este de cel puțin cinci ori mai mare decât a adulților.

Problema nu este nouă. Șomajul în rândul tinerilor din România este peste media UE din 2007, anul aderării, arată Fundația Friedrich Ebert.

România are și cea mai mare pondere din UE de tineri care nici nu muncesc, nici nu învață. În 2025, ei reprezentau 19,2% dintre tinerii între 15 și 29 de ani, potrivit Eurostat. Media europeană este de 11%.

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) vede în rezultatele slabe de la școală una dintre principalele cauze.

Unde găsesc tinerii cel mai ușor un loc de muncă

Cele mai mici rate sunt în Malta, cu 6,8%, și în Germania, cu 7,3%. Sub 10% se mai află Olanda, Elveția și Austria. Printre marile economii ale UE, Italia are 18,2%, Franța 21,6%, iar Spania 23,9%.

Sara Elder lucrează la Organizația Internațională a Muncii. Ea spune că Austria, Germania și Elveția îi ajută pe tineri să treacă de la școală la muncă.

„Acest lucru se vede cel mai clar în sistemele lor de învățământ dual și în programele de ucenicie subvenționate pentru tinerii care urmează domenii tehnice”, a declarat ea.

Țara europeană în care tinerii găsesc cel mai greu un loc de muncă

Experții spun că o parte din diferență este normală. Tinerii au mai puțină experiență, iar angajatorii aleg adesea pe cineva mai pregătit. Mulți încearcă, în plus, mai multe joburi până îl găsesc pe cel potrivit.

„La fel cum relațiile romantice se destramă mai des când oamenii sunt tineri, la fel se întâmplă și cu relațiile de muncă dintre firme și angajați”, spune Juan J. Dolado, profesor la Universitatea Carlos III din Madrid.

Potrivit lui Elder, un raport între 2 și 3 poate fi considerat normal. Peste 3, el arată că tinerii se lovesc de greutăți speciale când își caută de lucru.

Raportul este mai mare în țările unde tinerii intră pe piața muncii mai ales prin contracte scurte, temporare. Concedierile și contractele foarte scurte pot lăsa „cicatrici” în cariera tinerilor, avertizează Dolado.