Potrivit datelor platformei de recrutare, 35,7% dintre joburile publicate au menționat tichete de masă, în timp ce 25% au inclus abonamente, asigurări sau servicii medicale private.

Bonusurile de performanță ori de vechime se regăsesc în 24,8% dintre anunțuri, iar trainingurile, cursurile și certificările sunt oferite în 17,8% dintre cazuri.

Alte beneficii întâlnite în ofertele angajatorilor sunt programul flexibil (14,9%), decontarea transportului sau a combustibilului (9,9%), primele de sărbători (9,2%), zilele libere suplimentare (6,9%), abonamentele la săli de sport (6,8%) și bonusurile de recomandare (4,5%).

La nivelul întregii platforme eJobs, care include și locurile de muncă din străinătate, 63% dintre cele peste 200.000 de joburi publicate în acest an au avut cel puțin un beneficiu extrasalarial menționat în anunț.

Beneficiile pot ajunge la echivalentul a 1.200 de lei lunar

Valoarea mediană a tichetului de masă a fost de 40 de lei pe zi, în anunțurile în care angajatorii au precizat explicit suma. Astfel, pentru o lună cu 20 de zile eligibile, valoarea tichetelor ajunge la 800 de lei.

Împreună cu un abonament medical și decontarea integrală a transportului public, un pachet de beneficii de bază poate avea un echivalent estimat între 950 și 1.200 de lei pe lună, potrivit reprezentanților eJobs.

„Pentru un candidat care compară două oferte cu salarii apropiate, e important să știe cât valorează tichetul de masă, ce acoperă abonamentul medical, cât din navetă îi decontează angajatorul, dar și ce alte beneficii ar mai putea primi. Când aceste detalii apar din anunț, candidații sunt mai predispuși să aplice”, explică Roxana Drăghici, Head of Sales la eJobs.

Companiile mari oferă cele mai multe beneficii

Dimensiunea angajatorului influențează semnificativ pachetul extrasalarial. Astfel, 80,6% dintre posturile publicate de companiile cu peste 1.000 de angajați au inclus cel puțin un beneficiu, comparativ cu 54,9% în cazul firmelor care au între 1 și 10 angajați.

Mai mult, peste jumătate dintre joburile publicate de cei mai mari angajatori au avut menționate cel puțin trei categorii de beneficii. În cazul companiilor mici, proporția a fost de aproximativ unul din șapte anunțuri.

Un alt aspect este importanța decontării transportului în orașele mici. Acest beneficiu apare în 14,8% dintre anunțurile din aceste localități, față de 7,3% în cazul celor cinci mari centre urbane analizate.

Retailul conduce la numărul de joburi cu beneficii

În ceea ce privește domeniile de activitate, retailul înregistrează cel mai mare volum de locuri de muncă pentru care angajatorii au comunicat beneficii extrasalariale, cu peste 31.000 de poziții.

Ca pondere a anunțurilor care includ astfel de avantaje, primele locuri sunt ocupate de arts & entertainment, cu 93%, media și internet, cu 82,6%, și call-center/BPO, cu 80,7%.

La polul opus se află domeniul juridic, unde 40,1% dintre joburi menționează beneficii, medicina și sănătatea, cu 46,1%, și industria navală și aeronautică, cu 46,9%.

Beneficiile sunt mai vizibile și în cazul pozițiilor operaționale

Aproape 92% dintre anunțurile pentru posturi de casier menționează cel puțin un astfel de avantaj, în timp ce aproape două treimi dintre joburile de operator producție și montaj includ cel puțin trei categorii de beneficii.

În funcție de nivelul de experiență, 76,9% dintre posturile destinate candidaților fără experiență includ beneficii extrasalariale.

Procentul scade la 57,8% în cazul pozițiilor pentru seniori și la 53,2% pentru cele de management executiv.

Datele indică o transparență mai mare a angajatorilor în privința beneficiilor pentru posturile entry-level și blue-collar, tendință observată și în cazul publicării salariilor.