Echipa pregătită de Gheorghe Hagi a început bine partida de la Zenica și a deschis scorul încă din minutul 6, prin Daniel Bîrligea, care a înscris după o pasă primită de la Dennis Man.

Gazdele au restabilit egalitatea în minutul 44, prin Benjamin Tahirovic, care a profitat de o greșeală a lui Andrei Rațiu.

În repriza secundă, România a încercat să revină în avantaj, însă Bosnia-Herțegovina a marcat golul victoriei în minutul 82, prin Esmir Bajraktarevic, cu un șut puternic la vinclu.

În celălalt meci al grupei, Polonia și Suedia au terminat la egalitate, scor 1-1. Astfel, România a încheiat grupa pe ultimul loc, cu trei puncte, în urma Poloniei, care a acumulat cinci puncte.

Suedia a câștigat grupa, cu 14 puncte, urmată de Bosnia-Herțegovina, cu 11 puncte.

România urmează să dispute un baraj în dublă manșă pentru menținerea în Liga B, împotriva unei echipe clasate pe locul al doilea într-o grupă din Liga C.

Bosnia – România 2 – 1

Minutul 90+6 România pierde cu 2-1 în fața Bosniei-Herțegovina și încheie grupa pe ultimul loc.

Minutul 82: Gol Bosnia. Bajraktarevic înscrie cu un șut puternic la vinclu.

Minutul 75: Gică Hagi face ultima schimbare. Cătălin Cîrjan intră pe teren în locul lui Vladimir Screciu.

Minutul 64: Gică Hagi efectuează alte trei schimbări. Ianis Hagi, Daniel Bîrligea și Andrei Rațiu părăsesc terenul, fiind înlocuiți de Marius Corbu, Florinel Coman și Tony Strata.

Minutul 48: Ocazie mare pentru România! Daniel Bîrligea a fost aproape să reușească dubla.

Minutul 46: A început a doua repriză. Cicâldău a intrat în locul lui Dragomir.

Pauză la Zenica. Bosnia și România sunt la egalitate, 1-1, la fel ca Polonia și Suedia. „Tricolorii” ocupă ultimul loc în grupă.

Minutul 44: Gol Bosnia! Rațiu greșește în propriul careu, iar Tahirovic profită de eroare și restabilește egalitatea.

Minutul 35: Încă o ocazie de gol pentru România. Ianis Hagi șutează din interiorul careului, însă portarul a reușit să pareze.

Minutul 20: Ocazie de gol pentru tricolori. Dennis Man recuperează mingea în jumătatea adversă și îi pasează lui Daniel Bîrligea, care șutează din careu, însă Zlomislic reușește să respingă.

Minutul 6: GOL România! Daniel Bîrligea deschide scorul cu un șut plasat, pe jos, din interiorul careului.

Minutul 1: A început meciul la Zenica!

Echipa de start a României pentru meciul cu Bosnia-Herțegovina

Selecționerul Gheorghe Hagi a stabilit primul 11 pentru partida cu Bosnia-Herțegovina, din ultima etapă a grupelor Ligii Națiunilor.

Echipa de start a României: Hindrich – Rațiu, Drăgușin, Coubiș, Bancu – Screciu, R. Marin, V. Dragomir – Man, Bîrligea, I. Hagi (căpitan).

Știrea inițială: După cinci etape, România ocupă ultimul loc în grupă, cu trei puncte, însă, datorită victoriei cu 2-1 obținute sâmbătă împotriva Poloniei, tricolorii mai au șanse să încheie grupa pe locul al treilea și să evite barajul de menținere în Liga B.

Pentru a evita barajul de menținere în Liga B, echipa pregătită de Gheorghe Hagi trebuie să câștige în Bosnia-Herțegovina, iar Polonia să nu învingă Suedia.

O remiză sau o înfrângere la Zenica ar trimite România la baraj, indiferent de rezultatul celuilalt meci.

Înaintea ultimei etape, Suedia conduce grupa, cu 13 puncte, urmată de Bosnia-Herțegovina, cu opt puncte, Polonia, cu patru puncte, și România, cu trei puncte.

Misiunea tricolorilor se anunță dificilă și prin prisma rezultatelor directe. România a pierdut ultimele trei întâlniri cu Bosnia-Herțegovina, inclusiv partida tur din septembrie, disputată la București și încheiată cu scorul de 4-2 pentru oaspeți.

Stadion plin la Zenica

Meciul Bosnia-Herțegovina – România va fi transmis de Antena 1.

Organizatorii au anunțat că toate cele 13.000 de locuri ale stadionului Bilino Polje au fost vândute. Printre spectatori se vor afla și 110 suporteri români, potrivit Federației Române de Fotbal.

„Bosnia e o echipă competitivă, puternică pe centru și foarte iute pe margine”, a declarat Hagi, luni, într-o conferință de presă.

Lotul României pentru meciul cu Bosnia-Herțegovina

Portari: Ștefan Târnovanu, Otto Hindrich, Laurențiu Popescu.

Fundași: Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Vladimir Screciu, Nicușor Bancu, Matei Ilie, Lisav Eissat, Tony Strata.

Mijlocași: Alexandru Cicâldău, Cătălin Cîrjan, Răzvan Marin, Marius Corbu, Vlad Dragomir.

Atacanți: Florinel Coman, Daniel Bîrligea, Ianis Hagi, Rareș Ilie, Dennis Man, Olimpiu Moruțan.