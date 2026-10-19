Radu Miruță anunță noi demersuri pentru asocierea CSA Steaua cu un investitor și promovarea în Superligă

„Pentru optimizarea activității la club am dispus mutarea coordonării activității de la Steaua către secretarul general al Ministerului Apărării”, a scris Miruță pe Facebook.

Ministrul a afirmat că, prin implicarea unuia dintre membrii „Generației de Aur” a fotbalului românesc, au fost făcuți pași în direcția asocierii cu mediul privat, o soluție considerată necesară pentru ca echipa să poată evolua în prima ligă.

„Cu implicarea unuia dintre membrii generației de aur, am făcut pași pentru mult muncita și mult așteptata asociere în vederea promovării. Există interes din partea unui investitor suficient de mare pentru nevoia financiară a clubului, discuțiile începând să prindă contur”, a transmis el.

Miruță a explicat însă că mai este necesară modificarea legislației care reglementează organizarea Ministerului Apărării.

„Mai trebuie, însă, modificată legea de organizare a Ministerului Apărării, astfel încât să poată fi înființată o nouă societate comercială, varianta cerută în discuțiile cu toți potențialii investitori de până acum. Această etapă nu a putut fi legal parcursă în cele 5 luni de guvern interimar. Am toată convingerea că lucrurile începute pentru a duce Steaua la adevăratul potențial nu vor mai putea fi oprite de nicio forță politică. Suporterii și sportivii Stelei merită asta și au puterea să ghideze politicul într-acolo”, a adăugat ministrul.

14 de propuneri de asociere, anunțate în primăvară

Demersurile pentru atragerea unui partener privat au fost anunțate încă din primăvara acestui an. La 7 mai, Radu Miruță declara că primise 14 propuneri de asociere cu companii private pentru secția de fotbal a CSA Steaua.

La acel moment, ministrul prezenta mai multe variante de reorganizare, inclusiv o asociere în participațiune, înființarea unei societăți comerciale sau o asociere fără scop patrimonial. Obiectivul era identificarea unei formule care să permită atragerea finanțării private și obținerea dreptului de promovare.

Dreptul de promovare rămâne principala problemă

CSA Steaua evoluează în Liga a II-a, dar nu poate promova în Superligă în actuala sa formă juridică, fiind un club de drept public aflat în subordinea Ministerului Apărării Naționale. Regulamentele competiției impun condiții privind forma de organizare și participarea privată, iar situația echipei bucureștene nu a fost rezolvată până în prezent.

O eventuală asociere cu un investitor ar trebui să respecte atât legislația aplicabilă instituțiilor publice, cât și cerințele Federației Române de Fotbal privind participarea în primul eșalon.