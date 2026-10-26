Spargere la Alisson Santos. Hoții au plecat cu un Rolex, colierul soției și BMW-ul fotbalistului

Vila în care Santos, în vârstă de 24 de ani, locuiește cu tânăra lui soție, Agustina Gandolfo, se află la Giugliano in Campania, la nord de Napoli, relatează Corriere del Mezzogiorno.

Cu câteva ore înainte, extrema urmărise din tribună, alături de conaționalul David Neres, meciul încheiat la egalitate de Napoli cu AS Roma.

Cum a decurs furtul

Hoții au intrat în casă în timp ce fotbalistul și soția dormeau. Zgomotele l-au trezit pe Santos, care a descoperit intrușii și a chemat imediat poliția. Bandiții au luat cheile mașinii, un BMW X2 parcat în curtea vilei, și au fugit cu ea. Nimeni nu a fost rănit.

Pe lângă mașină, fotbalistul a reclamat furtul unui Rolex de valoare și al unui colier prețios al soției. Pentru că Santos s-a trezit, hoții nu au mai apucat să ia și altceva. Agenții comisariatului din Giugliano au confirmat că la spargere au participat mai multe persoane. Mașina a fost găsită abandonată la Villaricca, la mică distanță, de carabinierii din Marano.

Zona în care locuiesc fotbaliștii lui Napoli

Mai mulți jucători ai clubului locuiesc în această zonă, aproape de litoralul Domitio, pentru că e aproape de centrul de pregătire de la Castel Volturno. Nu e prima dată când fotbaliștii lui Napoli devin ținta hoților. Acum doi ani, în septembrie, a fost rândul lui David Neres. În 2014, mijlocașului columbian Camilo Zúñiga i s-a furat un Rolex în timp ce se afla în mașină, de către doi bandiți pe motocicletă.

Santos a venit la Napoli în ianuarie de la Sporting Lisabona, împrumutat pentru 3,5 milioane de euro. Vara aceasta, clubul l-a cumpărat definitiv pentru încă 16,5 milioane. Momentan este accidentat: în meciul cu Venezia, abia revenit după o altă accidentare, a suferit o leziune de gradul mediu la bicepsul femural stâng și va lipsi cel puțin o lună.

Hoți în vila unui fotbalist de la Napoli. Alisson Santos s-a trezit noaptea și i-a văzut fugind cu mașina lui

Anchetatorii au început să strângă imaginile camerelor de supraveghere din zonă, iar controalele pe drumurile din jur au fost intensificate. Prefectul de Napoli, Michele Di Bari, a dispus întărirea pazei în nordul zonei metropolitane, cu atenție la cartierele rezidențiale, pentru a preveni alte furturi. Primarul din Giugliano, Diego Nicola D’Alterio, a salutat decizia. Cazul va fi discutat și la următoarea ședință a Comitetului provincial pentru ordine și siguranță publică.