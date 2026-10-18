Lovitură de peste 500.000 de euro: cum au transformat hoții o galerie pietonală într-o pistă pentru jaf

Hoții au atacat magazinul Bertuccioli Gold din Galleria Roma, în centrul orașului Pesaro, Italia

Pentru că nu puteau ajunge direct cu mașina la intrare, au mutat băncile masive de piatră și ghivecele pentru a crea o traiectorie în curbă,

Au accelerat cu o dubă verde și au rupt obloanele, spărgând geamul antiefracție.

Au golit vitrinele și au furat un seif greu, în care se aflau lingouri de aur.

Prejudiciul este estimat la peste 500.000 de euro, iar carabinierii analizează imaginile camerelor de supraveghere.

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