Lotul Romanian Wolves pentru noua ediție a Rugby Europe Super Cup. Debut cu Brussels Devils

Selecționata va fi condusă de Horia Hîmpea, care spune că participarea în competiția europeană reprezintă o oportunitate pentru jucătorii Rapidului de a evolua la un nivel superior celui din campionatul intern.

„În primul rând, CS Rapid este un proiect de dezvoltare a jucătorilor, iar această participare în Super Cup, ca Romanian Wolves, dă șanse tuturor jucătorilor să fie văzuți și promovați spre atingerea visului lor, acela de a evolua în echipa națională a României”, a declarat antrenorul, potrivit Federației Române de Rugby.

Hîmpea consideră că ritmul meciurilor din Super Cup va fi diferit de cel din campionatul intern și spune că echipa s-a pregătit special în ultimele trei săptămâni.

„Am schimbat absolut totul: sistemul de antrenament, modul de a ne antrena, iar atitudinea jucătorilor este alta pentru că fiecare are în minte că jucăm pentru România, reprezentăm România într-o competiție internațională”, a explicat tehnicianul.

Din lotul extins lipsesc, în această perioadă, mai mulți jucători de perspectivă care participă cu România U20 la World Rugby U20 Challenger din Chile. Printre aceștia se află Cosmin Radu, Damian Albert, Teodor Cioriciu și Iulian Strat.

Căpitanul selecționatei va fi Alexandru Savin, iar vicecăpitan Matthew Tweddle, ambii convocați la prima reprezentativă, la acțiunea anterioară a României.

Lotul Romanian Wolves anunțat marți:

Linia I: James Scott, Alexandru Savin, Joji Sikote, Fehoko Masiu Mata Ki Vaha, Vasile Balan, Mariano Radu, Cosmin Constantin Radu, Ruadze Vazha, Adrian Radu, Damian Albert, George Emanuel Ilincuță

Linia II: Virgil Ghenea, Luan Verster, Imaad Phillips, Andrei Toader

Linia a III-a: Logan Weidner, Andrei Bogdan Andreica, Matthew Tweddle, Ștefan Mihail Ciocârlan, Alexander Dinu, Xavier John Samisoni Degei

Mijlocași la grămadă: Rareș Mîrzac, Vlad Croitoru, Teodor Cioriciu, Alexandru Sava

Mijlocași la deschidere: Ștefan Cojocariu, Dănuț Jipa, Iulian Strat

Centri: Cristian Bumbac, Tristan Uys

Aripi: Lumelume Sivaniono Kalaveti, Silviu Mircea, Mounga Seti Taufa, Toni Maftei, Marian Ispir

Fundași: Eujaan Botha, Thane Tarquinn Manuel, Alexandru Mircea

În acest sezon, Rugby Europe Super Cup are un format modificat. Cele cinci participante – Romanian Wolves, Bohemia Warriors (Cehia), Delta (Țările de Jos), Brussels Devils (Belgia) și Lusitanos (Portugalia) – se întâlnesc fiecare cu fiecare o singură dată. Echipa care va încheia pe primul loc după cele cinci runde va fi campioana competiției.

Romanian Wolves va juca primul meci pe 11 octombrie, la București, cu Brussels Devils, apoi va întâlni Delta în deplasare, pe 17 octombrie, și Lusitanos la Lisabona, pe 24 octombrie. Pe 5 decembrie, formația română va primi pe Arcul de Triumf vizita celor de la Bohemia Warriors.