Romanian Wolves, duel pentru primul loc cu Lusitanos în Rugby Europe Super Cup. Șase schimbări în echipa de start a „Lupilor”

„Lupii” au început sezonul cu două victorii și ocupă primul loc în clasament, cu opt puncte. Romanian Wolves a învins Brussels Devils, în prima etapă, cu 50-46, apoi s-a impus în deplasare, în fața formației neerlandeze Delta, cu 32-23.

Lusitanos, una dintre principalele candidate la trofeu, are cinci puncte după un singur meci, câștigat categoric în fața echipei Bohemia Rugby Warriors, cu 74-12. Astfel, confruntarea de sâmbătă reprezintă un test important pentru selecționata română.

Ediția din acest an a Rugby Europe Super Cup reunește cinci echipe, care se întâlnesc într-un sistem cu o singură manșă. La finalul celor cinci etape, câștigătoare va fi declarată formația care acumulează cele mai multe puncte.

Șase schimbări în primul XV al Romanian Wolves

Pentru partida din Portugalia, stafful tehnic a operat șase schimbări în primul XV față de meciul cu Delta, anunță vineri Federația Română de Rugby. Alexandru Savin revine în prima linie și va purta banderola de căpitan, în timp ce Virgil Ghenea și Andrei Toader vor începe în linia a doua.

În linia a treia, Matthew Tweddle revine ca flanker, iar Alexander Dinu va evolua pe postul de numărul 8. Vlad Croitoru va fi titular la mijlocaș la grămadă, în timp ce pe linia de treisferturi sunt prevăzute mai multe modificări tactice.

Mounga Seti Taufa Tonga va juca pe postul de aripă, Lumelume Sivaniono Kalaveti va evolua ca centru la interior, iar Eujaan Botha și Manuel Thane Tharquinn își vor schimba pozițiile, primul urmând să joace aripă, iar al doilea fundaș.

„Antrenamentele au fost foarte bune în această săptămână. Mergem cu foarte multă încredere în Portugalia. Am corectat ce am greșit în cele două meciuri și sper ca echipa să facă cel mai bun joc de până acum. Ne dorim victoria, ca în fiecare meci pe care îl jucăm, ne dorim să rămânem pe primul loc în grupă”, a declarat Ștefan Ioan Cojocariu, mijlocașul la deschidere al „Lupilor”.

Un singur duel direct până acum, câștigat de portughezi

Cele două formații s-au întâlnit o singură dată în meci direct, în decembrie 2025, când Lusitanos s-a impus cu 35-7 pe Stadionul Național de Rugby „Arcul de Triumf” din București. Partida s-a disputat în faza grupelor ediției precedente a competiției.

Lusitanos a fost finalistă în sezonul 2025-2026, pierzând în fața formației spaniole Castilla y León Iberians, cu scorul de 17-42.

Primul XV al Romanian Wolves pentru meciul cu Lusitanos:

1. Alexandru Savin C, 2. Vazha Ruadze, 3. Fehoko Masiu Mata Ki Vaha, 4. Virgil Ghenea, 5. Andrei Toader, 6. Andrei Bogdan Andreică, 7. Matthew Tweddle, 8. Alexander Dinu 9. Vlad Croitoru , 10. Ștefan Ioan Cojocariu, 11. Mounga Seti Taufa Tonga , 12. Lumelume Sivaniono Kalaveti,, 13. Tristan Uys, 14. Eujaan Botha, 15. Manuel Thane Tharquinn

Rezerve:

16. Adrian Radu, 17. James Scott , 18. Joji Sikote, 19. Logan Weidner, 20. Xavier Samisoni Degei , 21. Rareș Mîrzac, 22. Marian Ispir, 23. Dănuț Jipa

Staff: Horia Hîmpea – antrenor principal, Marcel Mihalache – antrenor înaintare, Johan van Heerden – antrenor cu marginea, Bidzina Shamkaradze – antrenor cu apărarea, Daniel Carpo – S&C, Fabian Bunu – video analist, Cristian Staicu – doctor, Mihai Savu – Kinetoterapeut, Marian Stan – Kinetoterapeut, Victor Bezușcu – manager, Florin Vlaicu – manager, David Gérard și Gareth Adamson – consultanți

Derby Dinamo – Steaua, în Cupa României

Rugbiul românesc programează sâmbătă și derby-ul dintre Dinamo București și CSA Steaua București, în etapa a treia din Grupa B a Cupei României. Partida este programată de la ora 11:00, pe stadionul „Florea Dumitrache” din Capitală.

În aceeași etapă este programată și confruntarea dintre CSU ELBI Cluj și SCM USV Timișoara, în Grupa A, pe stadionul „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, tot de la ora 11:00.

Cupa României reunește șase formații, împărțite în două grupe. Primele două clasate din fiecare grupă se vor califica în semifinale, programate pe 5 decembrie, iar finala competiției este prevăzută pentru 12 decembrie.