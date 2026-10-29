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România va găzdui finalele Rugby Europe Championship 2027, la București

România va organiza, la București, finalele și meciurile de clasament ale Rugby Europe Championship 2027, pe 14 martie, a anunțat joi forul continental Rugby Europe, când a fost publicat și programul ediției viitoare a competiției.
România va găzdui finalele Rugby Europe Championship 2027, la București
sursă foto: DRAGOS PASCANEANU / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
29 oct. 2026, 13:45, Sport
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Naționala României va disputa două meciuri în deplasare și unul pe teren propriu în faza grupelor. România va debuta pe 6 februarie, împotriva Belgiei, la Bruxelles, după care va întâlni Polonia la București, pe 12 februarie. În ultimul meci din grupă va juca împotriva Georgiei, la Tbilisi, pe 20 februarie.

„Desemnarea României ca gazdă a finalelor Rugby Europe Championship 2027 reprezintă, fără îndoială, o uriașă onoare, dar și o responsabilitate pe măsură pentru întreaga noastră comunitate ovală. Faptul că forul european ne încredințează organizarea acestui eveniment de top demonstrează că România este recunoscută din nou ca un pilon de stabilitate și profesionalism în rugby-ul de pe continent. Pregătim un adevărat tur de forță organizatoric”, a declarat Alin Petrache, președintele Federației Române de Rugby, într-un comunicat al forului național.

Acesta a afirmat că federația își asumă organizarea evenimentului pe care o consideră o provocare.

„Ne asumăm această provocare cu toată energia și resursele noastre, având un obiectiv clar: să le oferim sportivilor, oficialilor și, mai ales, fanilor, o experiență impecabilă, la cele mai înalte standarde internaționale. Capitala va deveni inima rugby-ului european, cu patru meciuri în aceeași zi, un format de tip «Super Sunday» de un dinamism extraordinar. Acest turneu nu este doar despre performanță, ci și despre promovarea valorilor noastre: respectul, disciplina și solidaritatea”, a adăugat Petrache.

Opt echipe, două grupe

La ediția din 2027 a Campionatului European vor participa opt echipe, împărțite în două grupe. România face parte din Grupa A, alături de Georgia, Belgia și Polonia. Grupa B este alcătuită din Portugalia, campioana en-titre, Spania, Țările de Jos și Elveția.

Faza grupelor va începe pe 6 februarie și se va încheia pe 20-21 februarie. Primele două clasate din fiecare grupă se vor califica în semifinale, în timp ce echipele de pe pozițiile a treia și a patra vor continua în faza pentru locurile 5-8.

Semifinalele sunt programate pe 6 și 7 martie, iar meciurile decisive vor avea loc la București, pe 14 martie. În aceeași zi se vor disputa finala mare, partida pentru locul al treilea și cele două meciuri de clasament pentru pozițiile 5-8.

Programul Rugby Europe Championship 2027

Etapa 1:
6 februarie:
Belgia – România, Bruxelles, ora 16:15
Țările de Jos – Spania, Amsterdam
Polonia – Georgia, Gdynia
7 februarie
Elveția – Portugalia, Yverdon-les- Bains

Etapa 2:
12 februarie
România – Polonia, București, ora 18:00
13 februarie
Țările de Jos – Portugalia, Amsterdam
Belgia – Georgia, Bruxelles
14 februarie
Spania – Elveția, Madrid

Etapa 3:
20 februarie
Georgia – România, Tbilisi, ora 17:00
Polonia – Belgia, Gdynia
21 februarie
Elveția – Țările de Jos, Yverdon les Bains
Portugalia – Spania, locația urmează să fie confirmată

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