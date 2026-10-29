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Costin Curelea pleacă de la naționala U21 de fotbal a României. FRF anunță încheierea colaborării

Federația Română de Fotbal (FRF) a anunțat joi încheierea colaborării cu selecționerul reprezentativei U21, Costin Curelea, care a condus echipa națională de tineret în 11 partide, cu un bilanț de cinci victorii, un rezultat de egalitate și cinci înfrângeri.
Costin Curelea pleacă de la naționala U21 de fotbal a României. FRF anunță încheierea colaborării
sursă foto: LUCIAN DANCIU / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
29 oct. 2026, 14:23, Sport
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Decizia vine după ce naționala de tineret a ratat calificarea la Campionatul European din 2027, iar mandatul tehnicianului a fost marcat și de o controversă în afara terenului, în urma căreia FRF a sancționat mai mulți membri ai staffului condus de Costin Curelea.

În vârstă de 42 de ani, Costin Curelea a fost numit selecționer al României U21 în iulie 2025, după ce timp de doi ani a pregătit reprezentativa U20. Obiectivul anunțat la preluarea funcției a fost calificarea la turneul final al Campionatului European din 2027, organizat de Albania și Serbia.

România U21 a ratat calificarea la EURO 2027

Naționala pregătită de Curelea a încheiat preliminariile pe locul al treilea în Grupa A, cu 16 puncte, în urma Spaniei și Finlandei. România a ratat astfel calificarea la turneul final.

România a încheiat cu două înfrângeri campania de calificare. După victoria cu 3-0 în deplasare împotriva Ciprului, România a pierdut pe teren propriu, scor 0-2, în fața Finlandei.

În urma înfrângerii cu Finlanda, România a pierdut șansa de a ajunge la barajul pentru calificarea la EURO 2027.

În ultimul meci al preliminariilor, disputat pe 6 octombrie, România a fost învinsă categoric de Spania, scor 1-7, la Ibiza. Eșecul cu Spania a amplificat criticile la adresa echipei.

Controversa de la Ibiza și sancțiunile FRF

Înaintea meciului cu Spania, mai mulți membri ai staffului naționalei U21 au fost surprinși la o petrecere organizată la Ibiza, în afara programului oficial al delegației. Episodul a determinat FRF să deschidă o anchetă internă.

La 16 octombrie, forul național a anunțat sancțiuni pentru selecționerul Costin Curelea, antrenorul secund Ionuț Stancu, directorul sportiv Marius Niculae și team managerul Iulian Oțelea.

Curelea și Stancu au fost sancționați prin diminuarea cu 25% a ultimei remunerații cuvenite, în timp ce Niculae și Oțelea au primit o reducere cu 25% a sumelor lunare până la finalul anului 2026.

Federația a precizat atunci că situația constatată nu a afectat activitatea sportivă propriu-zisă, dar a subliniat că respectarea programului oficial, a regulamentelor interne și a normelor de conduită reprezintă obligații fundamentale pentru membrii staffurilor naționale.

Fost atacant la Sportul Studențesc, Universitatea Craiova și FC Voluntari, Costin Curelea a reprezentat România U21 în perioada în care era jucător și a avut o selecție la prima reprezentativă, în 2011.

Ca antrenor secund, a mai lucrat la CFR Cluj, formație cu care a câștigat două titluri de campion al României, și la Kayserispor, în Turcia.

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