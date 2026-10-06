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România U21, umilită de Spania în preliminariile pentru Euro 2027. „Tricolorii” au încasat șapte goluri

Naționala de tineret a României a fost învinsă marți seară, în deplasare, de Spania, scor 1-7, în ultima etapă a preliminariilor pentru Campionatul European U21 din 2027.
România U21, umilită de Spania în preliminariile pentru Euro 2027. „Tricolorii” au încasat șapte goluri
Sursa foto: Ovidiu Matiu/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
06 oct. 2026, 21:57, Sport
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România a deschis scorul în minutul 27, prin Rareș Burnete. Căpitanul naționalei U21 a primit mingea de la Cîmpean și a înscris cu un șut de la marginea careului.

Avantajul României a rezistat însă doar șapte minute. Pablo Garcia a egalat în minutul 34, iar Spania a preluat apoi controlul total al partidei.

Gasiorowski a făcut 2-1 în minutul 41, Gonzalo Garcia a înscris pentru 3-1 în minutul 44, iar Pablo Garcia a stabilit scorul pauzei, 4-1, în prelungirile primei reprize.

Gazdele au marcat din nou imediat după revenirea de la vestiare. Pablo Garcia a înscris în minutul 47 și și-a completat hat-trick-ul.

Gonzalo Garcia a reușit „dubla” în minutul 53, iar Iker Bravo a înscris în minutul 65, ducând scorul la 7-1.

România U21 și-a pierdut șansele de calificare la Euro 2027 după înfrângerea cu 0-2 suferită săptămâna trecută în fața Finlandei.

România U21 participase la ultimele patru ediții ale Campionatului European, în 2019, 2021, 2023 și 2025. Cea mai bună performanță din această perioadă a fost atinsă în 2019, când „tricolorii” au ajuns până în semifinale.

Înfrângerea cu Spania vine la doar câteva zile după un alt eșec sever al fotbalului românesc. Naționala de seniori a României a pierdut cu 0-6 în fața Poloniei, iar acum selecționata U21 a cedat cu 7-1 în fața Spaniei.

Clasament final Grupa A

România U21 a încheiat preliminariile pe locul al treilea în Grupa A, cu 16 puncte.

  1. Spania U21 – 27 puncte
  2. Finlanda U21 – 23 puncte
  3. România U21 – 16 puncte
  4. Kosovo U21 – 15 puncte
  5. Cipru U21 – 6 puncte
  6. San Marino U21 – 0 puncte

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