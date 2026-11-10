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Andrei Buzle, cel mai bun inter stânga din preliminariile EHF EURO 2028. Sezon remarcabil al handbalistului de la Dinamo

Handbalistul Andrei Buzle a fost desemnat cel mai bun inter stânga după primele două etape ale preliminariilor Campionatului European masculin din 2028, continuând la naționala României prestațiile remarcabile de la nivel de club, pentru campioana României, Dinamo București.
Andrei Buzle, cel mai bun inter stânga din preliminariile EHF EURO 2028. Sezon remarcabil al handbalistului de la Dinamo
sursă foto: SORIN PANA / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
10 nov. 2026, 11:04, Sport
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Andrei Buzle a marcat 21 de goluri în confruntările cu Franța și Polonia, având o eficiență de 75% la aruncări. Buzle a înscris de 10 ori din 13 aruncări în meciul pierdut de România în deplasare cu Franța, scor 27-34, disputat pe 5 noiembrie. Patru zile mai târziu, în partida cu Polonia, de la Tulcea, interul stânga a reușit 11 goluri din 15 aruncări, fiind, alături de Demis Grigoraș, principalul marcator al tricolorilor.

În urma prestațiilor sale, handbalistul român a fost inclus în „Echipa săptămânii” de Federația Europeană de Handbal, unde a fost evidențiat drept cel mai bun jucător pe postul de inter stânga.

Forma excelentă a handbalistului se reflectă și în evoluțiile sale de la Dinamo București, în Liga Campionilor. Potrivit statisticilor individuale, Buzle a înscris 22 de goluri în cele șase partide disputate în actuala ediție a competiției, fiind al doilea marcator al campioanei României.

Interul stânga este depășit doar de muntenegreanul Branko Vujović, autor a 30 de goluri. Mads Lenbroch ocupă poziția a treia în clasamentul marcatorilor dinamoviști, cu 19 reușite.

Una dintre cele mai bune prestații ale lui Buzle a fost înregistrată în deplasarea de la Montpellier, unde Dinamo s-a impus cu 36-26, iar românul a contribuit cu șase goluri.

Dinamo a reușit să se califice în faza principală a Ligii Campionilor, după ce a încheiat pe locul al doilea grupa E, cu cinci puncte. Barcelona a câștigat grupa, cu 12 puncte.

La echipa națională, însă, evoluțiile individuale ale lui Buzle nu au fost suficiente pentru obținerea unor rezultate pozitive.

Naționala României ocupă locul al treilea în grupa a șasea, cu zero puncte după două meciuri, în timp ce Franța și Polonia conduc clasamentul, cu câte patru puncte.

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