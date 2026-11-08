Dinamo îi provoacă lui CSO Voluntari prima înfrângere în acest sezon din campionatul de baschet masculin

Dinamo București a dat lovitura în Sala Sporturilor „Gabriela Szabo” din Voluntari. Formația pregătită de Zydrunas Urbonas s-a impus cu 97-86, în fața uneia dintre cele mai în formă echipe din Liga Națională și a pus capăt startului perfect de sezon al ilfovenilor.

CSO Voluntari venea după cinci victorii consecutive în campionat și ocupa primul loc în clasament înaintea acestei confruntări. De partea cealaltă, Dinamo avea trei victorii din patru partide disputate, inclusiv succesul cu vicecampioana CSM Oradea.

Dinamo a făcut diferența după pauză

Prima repriză a fost echilibrată. Cele două formații au încheiat primul sfert la egalitate, 23-23, după un început în care au alternat momentele bune.

Dinamo a preluat însă inițiativa în actul secund, câștigat cu 17-11. Astfel, bucureștenii au intrat la cabine cu un avantaj de șase puncte, scor 40-34.

Diferența s-a mărit în sfertul al treilea, când Dinamo a continuat să găsească soluții în atac și s-a impus cu 29-24. La începutul ultimelor 10 minute, tabela indica 69-58 în favoarea oaspeților.

În ultimul sfert, Dinamo a ajuns să conducă și la 15 puncte, iar CSO Voluntari a încercat să revină în joc. Gazdele s-au apropiat până la șapte puncte, 82-89, cu puțin peste două minute înainte de final, însă bucureștenii au gestionat bine ultimele posesii.

Jalen Stark și David Burns au contribuit la desprinderea decisivă, iar Dinamo a închis partida cu 97-86.

Jalen Stark, MVP-ul lui Dinamo. Drame a reușit un double-double

Jalen Stark a fost cel mai bun marcator al formației bucureștene, cu 24 de puncte, la care a adăugat șapte pase decisive și trei intercepții. Americanul a avut o eficiență de 66% la aruncările din acțiune și un indice de eficiență de 29.

N’Faly Kuti și Andre Roberts au contribuit cu câte 14 puncte, iar David Burns a încheiat cu 13 puncte. Ousmane Drame a reușit un double-double, cu 12 puncte și 10 recuperări.

De partea cealaltă, David Rosser a fost principalul marcator al gazdelor, cu 21 de puncte. Malcolm Azor a adăugat 13 puncte, Luke Sullivan a înscris 12, iar Alexandru Olah a contribuit cu 11 puncte.

Tudor Șomăcescu a încheiat cu 10 puncte, iar Kalif Justice a avut nouă.

Dinamo a dominat lupta la recuperare

Unul dintre factorii importanți ai victoriei a fost superioritatea bucureștenilor la recuperare. Dinamo a strâns 33 de recuperări, față de numai 21 ale gazdelor.

Oaspeții au fost mai eficienți și la aruncările de trei puncte, cu 10 reușite din 19 încercări (52%), în timp ce Voluntari a transformat doar opt dintre cele 22 de aruncări de la distanță (36%).

Dinamo a avut și un avantaj important la punctele înscrise după recuperări ofensive, 12-2, precum și la punctele pe contraatac, 17-10.

La final, formația bucureșteană a avut o eficiență de 57% la aruncările din acțiune, față de 50% pentru CSO Voluntari.

În etapa următoare, Dinamo va primi vizita formației CS Vâlcea 1924, care a preluat conducerea clasamentului. CSO Voluntari se va deplasa la Sibiu, pentru confruntarea cu CSU.