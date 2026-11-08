Gloria Bistrița, victorie importantă în Liga Campionilor la handbal feminin. Campioana României a învins Podravka și se menține la trei puncte de prima poziție a grupei

Gloria Bistrița a câștigat confruntarea cu HC Podravka, scor 33-29, într-un meci disputat la TeraPlast Arena, în etapa a șaptea a fazei grupelor.

Partida nu a fost însă lipsită de emoții pentru formația ardeleană. Croatele au început bine și au reușit să intre la vestiare cu un avantaj minim, 15-14, după o primă repriză în care cele două echipe au alternat momentele bune.

Podravka a început mai bine și partea secundă, ajungând la 18-15, însă Gloria a reacționat și a restabilit egalitatea. La scorul de 19-19, în minutul 39, formația lui Carlos Viver a preluat controlul jocului și nu a mai cedat inițiativa.

Gloria a făcut diferența în repriza secundă

Bistrițencele au crescut ritmul ofensiv și au profitat de erorile adversarelor. În mai puțin de 10 minute, gazdele au construit un avantaj consistent.

De la 21-21, în minutul 41, Gloria a reușit un parțial excelent, distanțându-se la 30-23 în minutul 51. Avantajul maxim a ajuns la opt goluri, 31-23, în minutul 52.

Podravka a încercat să revină în final și a redus diferența, însă echipa din Bistrița a gestionat suficient de bine ultimele minute pentru a-și asigura victoria cu scorul final de 33-29.

Helena Simão Paulo, cea mai bună marcatoare a Gloriei

Helena Simão Paulo a fost principala marcatoare a formației bistrițene, cu șapte goluri din 10 aruncări.

Johanna Reichert a contribuit cu șase goluri, Danila So Delgado și Lorena Ostase au înscris câte cinci, iar Nina Engel a încheiat partida cu patru reușite.

Au mai marcat Yaroslava Burlachenko (2), Jennifer Gutiérrez (1), Asuka Fujita (1), Sonia Seraficeanu (1) și Veronika Malá (1).

De partea cealaltă, Katarina Pandža a fost cea mai eficientă jucătoare a meciului, cu 10 goluri din 12 aruncări. Matea Šošo a înscris de nouă ori pentru formația croată.

Un rol important în succesul Gloriei l-au avut și portarii. Evelina Eriksson a reușit opt intervenții, iar Daciana Hosu a contribuit cu alte trei parade.

Din punct de vedere ofensiv, echipa din Bistrița a avut o eficiență a aruncărilor de 67%, față de 64% pentru Podravka. Un alt capitol la care gazdele au stat mai bine a fost eficiența atacului, 49% comparativ cu 40% pentru formația croată.

Gloria ajunge la 10 puncte în Liga Campionilor

Victoria îi permite formației din Bistrița să își consolideze poziția a treia în Grupa B.

Succesul cu Podravka duce bilanțul la cinci victorii și două înfrângeri, pentru un total de 10 puncte. În fața campioanei României se află Györi Audi ETO KC și Metz Handball, care sunt la egalitate de puncte, cu 13.

Podravka rămâne cu două victorii și cinci înfrângeri, respectiv patru puncte, și ocupă poziția a șasea.

Primele două clasate din cele două grupe se califică direct în sferturile de finală, iar echipele de pe locurile 3-6 vor disputa barajul pentru accederea în această fază.

Gloria Bistrița va întâlni din nou HC Podravka în etapa următoare, programată sâmbătă, 14 noiembrie, în Croația, la Koprivnica.