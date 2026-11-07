CSM București, surclasată de Brest în Liga Campionilor la handbal feminin. A doua înfrângere la rând pentru „tigroaice”

Gazdele au început în forță și au preluat rapid controlul jocului, conducând cu 6-2 după primele opt minute. Problemele ofensive ale echipei CSM București și greșelile tehnice au permis formației franceze să își mărească avantajul.

La jumătatea primei reprize, Brest avea deja un avans de șase goluri, 10-4, iar la pauză tabela indica 20-11. CSM nu a reușit să găsească soluții pentru a opri ofensiva adversarelor, care au încheiat partida cu 40 de goluri și un procentaj de eficiență la aruncări de 75%.

Nici după pauză situația nu s-a îmbunătățit pentru formația din București. Brest a continuat să controleze jocul și a ajuns la un avantaj de 15 goluri în mai multe rânduri, încheind partida cu scorul de 40-25.

Valeriia Maslova și Emma Friis, cele mai bune marcatoare ale CSM-ului

Pentru CSM București, Valeriia Maslova și Emma Friis au înscris câte opt goluri. Tyra Axnér a contribuit cu trei goluri, în timp ce Jenny Carlson a marcat de două ori.

Celelalte reușite ale formației române au fost semnate de Daria Dmitrieva, Kristina Novak, Tatjana Brnović și Csenge Kuczora, fiecare cu câte un gol.

De partea gazdelor, Clarisse Mairot a fost principala marcatoare, cu nouă goluri din 12 aruncări. Oriane Ondono și Annika Lott au contribuit cu câte șase reușite, iar Méline Nocandy a încheiat partida cu cinci goluri.

Un rol important în victoria formației franceze l-a avut și portarul Camille Depuiset, care a înregistrat 12 intervenții, cu un procentaj de apărare de 33%. În poarta CSM-ului, Denisa Șandru a avut cinci parade, iar Yuliya Dumanska a reușit o intervenție.

CSM, în dificultate în Liga Campionilor

Înfrângerea de la Brest reprezintă al doilea eșec consecutiv pentru CSM București în Liga Campionilor, după eșecul cu Sola, scor 22-30, de pe teren propriu.

Pentru „tigroaice”, rezultatul de la Brest reprezintă un nou semnal de alarmă, fiind a patra înfrângere în cinci meciuri.

Cu șase puncte, CSM București ocupă locul 4 în grupă, la egalitate cu Borussia Dortmund, dar care urmează să joace duminică, cu Buducnost.

Într-un alt meci al grupei, Sola a învins pe Krim, în deplasare, scor 29-22.