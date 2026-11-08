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U-BT Cluj-Napoca, înfrângere cu Bosna BH după un final dramatic în ABA League. Al patrulea eșec în competiție pentru campioana României

U-BT Cluj-Napoca a pierdut pe teren propriu cu formația Bosna BH Telecom, într-un meci din etapa a șaptea a ABA League. Campioana României a avut un avantaj de 12 puncte în ultimul sfert, dar a cedat în ultimele secunde, după un coș de trei puncte marcat de DeAndre Gholston. Clujenii au ajuns astfel la patru înfrângeri în primele șase partide disputate în competiția regională.
U-BT Cluj-Napoca, înfrângere cu Bosna BH după un final dramatic în ABA League. Al patrulea eșec în competiție pentru campioana României
sursă foto: U-BT Cluj-Napoca / ABA League
Petre Apostol
08 nov. 2026, 14:19, Sport
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U-BT Cluj-Napoca a ratat șansa de a obține o victorie importantă în ABA League. Duminică, formația pregătită de Mihai Silvășan a fost învinsă de Bosna BH Telecom, la BTarena, la capătul unei confruntări spectaculoase, încheiate cu scorul de 91-93.

Partida a contat pentru etapa a șaptea a sezonului regulat din ABA League, Grupa B.

Bosna a început mai bine confruntarea și a câștigat primul sfert cu 25-23. Clujenii au reacționat însă în actul secund, pe care l-au controlat categoric, impunându-se cu 29-17. Astfel, U-BT a intrat la pauză cu un avantaj de 10 puncte, scor 52-42.

În sfertul al treilea, echipa lui Mihai Silvășan a reușit să își păstreze avantajul. Bosna a câștigat actul cu 23-21, dar înaintea ultimelor 10 minute gazdele conduceau cu 73-65.

Bosna a revenit de la un deficit de 12 puncte

Ultimul sfert a adus o răsturnare spectaculoasă de situație. U-BT Cluj-Napoca a ajuns la un avantaj de 12 puncte, scor 77-65, când mai erau 7 minute și 48 de secunde până la final.

Bosna BH Telecom nu a renunțat însă la luptă și a început să recupereze diferența. Formația din Sarajevo a profitat de momentele mai puțin inspirate ale gazdelor și a redus treptat ecartul.

Finalul a fost unul dramatic. Cu numai 15 secunde înainte de ultima sirenă, U-BT a trecut din nou în avantaj, 91-90, după un dunk reușit de Uroš Plavšić, cel mai bun jucător al echipei, în urma unei pase decisive oferite de Otis Livingston II.

Bosna a avut însă ultimul cuvânt. În ultima fază a meciului, DeAndre Gholston a înscris un coș de trei puncte, după o pasă a lui Gary Browne Ramirez, stabilind scorul final la 93-91 pentru formația oaspete.

Uroš Plavšić și Otis Livingston, cei mai buni marcatori ai clujenilor

U-BT Cluj-Napoca a avut doi jucători cu câte 15 puncte. Otis Livingston II a contribuit și cu șapte pase decisive, în timp ce Uroš Plavšić a reușit un double-double, cu 15 puncte și 14 recuperări.

Javonte Smart a adăugat 12 puncte, iar Leland Walker și Jalyn McCreary au încheiat cu câte nouă puncte.

De partea cealaltă, Reginald Jordan Perry a fost principalul marcator al formației Bosna, cu 19 puncte. Gary Browne Ramirez a contribuit cu 15 puncte și cinci pase decisive, iar DeAndre Gholston a încheiat partida cu 14 puncte, inclusiv aruncarea de trei puncte care a decis confruntarea. Nikola Popović și Rashawn Hawkins au marcat câte 13 puncte.

Al patrulea eșec pentru campioana României în ABA League

În urma acestui rezultat, U-BT Cluj-Napoca a ajuns la un bilanț de două victorii și patru înfrângeri în Grupa B a competiției. Campioana României ocupă locul al cincilea, cu opt puncte, în timp ce Bosna BH Telecom a urcat pe poziția a patra, cu patru victorii și două înfrângeri.

Primele patru clasate din fiecare grupă se califică în faza Top 8, în timp ce formațiile de pe locurile 5-10 continuă în faza Play-Out. Punctele acumulate în sezonul regulat sunt păstrate în etapa următoare.

Prin urmare, înfrângerea cu Bosna reprezintă o lovitură pentru obiectivul clujenilor de a ajunge în primele patru echipe ale grupei.

U-BT Cluj-Napoca va încerca să revină pe drumul victoriilor în următoarea etapă, când va primi vizita formației Perspektiva Ilirija, pe 14 noiembrie, la BTarena, de la ora 13:00.

Clujenii traversează o perioadă nefastă, fiind pe ultimul loc în grupă în Eurocup, tot cu un bilanț de două victorii și patru înfrângeri.

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