România, în elita europeană a autostrăzilor. Peste 7 milioane de evaluări dezvăluie la ce capitol excelează

Un total de 5.363 de popasuri din 26 de țări europene au fost analizate de compania cehă CzechVignette, specializată în comercializarea vinietelor, pe baza a peste șapte milioane de evaluări Google și a peste 300.000 de recenzii scrise.

Potrivit rezultatelor publicate în octombrie, România se numără printre țările europene cu cele mai apreciate spații de odihnă și servicii de pe autostrăzi.

România ocupă locul patru în clasamentul celor 23 de țări europene care au avut suficiente popasuri pentru a fi comparate, cu o notă de 4,26 stele din cinci. Pe primele trei poziții se află Polonia, cu 4,30 stele, Lituania, cu 4,28, și Slovacia, cu 4,27.

Germania, Italia și Belgia, la coada clasamentului

Austria și Slovenia urmează România, ambele cu 4,24 stele. Croația ocupă locul șapte, cu 4,21 stele, urmată de Ungaria, cu 4,15, și Cehia, cu 4,14.

Norvegia și Grecia se află pe locurile 10 și 11, cu câte 4,11 stele. Suedia ocupă locul 12, cu 4,08 stele, iar Bulgaria se află pe 13, cu 4,07. Elveția este pe locul 14, cu 4,05 stele, urmată de Danemarca, cu 4,02.

Portugalia ocupă locul 16, cu 3,92 stele, iar Regatul Unit și Franța se află pe pozițiile 17 și 18, ambele cu 3,91 stele. Țările de Jos sunt pe locul 19, cu 3,88 stele, iar Spania ocupă poziția a 20-a, cu 3,85.

În ultima parte a clasamentului se află Germania, pe locul 21, cu 3,82 stele, Italia, pe 22, cu 3,79, și Belgia, cu 3,78 stele.

Finlanda, Irlanda și Luxemburg nu au fost incluse în clasamentul comparativ al țărilor, deoarece au avut mai puțin de zece popasuri analizate.

Un popas din România, printre cele mai apreciate din Europa

Parcarea Unirea, de pe autostrada A10, în apropierea localității Unirea, pe sensul spre nord, a primit 4,67 stele din 297 de evaluări. Compania cehă precizează însă că nota se referă la toaleta publică din parcare, nu la întreaga zonă de odihnă și la toate facilitățile disponibile.

Șoferii sunt sfătuiți să verifice accesul înainte de a planifica o oprire, deoarece o porțiune din apropierea parcării a fost închisă pentru reparații începând din iulie 2026.

La nivel european, primul loc este ocupat de o parcare de odihnă de pe drumul expres S19 din Polonia, în apropiere de Kraśnik. Aceasta a primit 4,72 stele. Polonia are șase dintre cele zece popasuri cel mai bine evaluate, Bulgaria are două, iar Spania și România câte unul.

Șase dintre locațiile aflate în primele zece poziții sunt parcări de odihnă cu toalete și locuri de parcare, nu spații de servicii complete.

Cele mai apreciate popasuri din România

În clasamentul național au fost incluse 52 de popasuri de pe autostrăzi, de la parcări simple până la stații de alimentare și spații de servicii.

După Parcarea Unirea, pe locul al doilea se află Rompetrol Orăștie, de pe autostrada A1, pe sensul spre vest, lângă Pricaz, cu 4,59 stele din 3.030 de evaluări. Pe poziția a treia se situează stația MOL Bătești, de pe A1, pe sensul spre est, lângă Făget, cu 4,50 stele.

Parcarea Unirea de pe sensul spre sud a primit 4,49 stele. Spațiul de servicii Alba Iulia Vest, de pe A10, și stația Rompetrol Sibiu, de pe A1, au obținut câte 4,46 stele, la fel ca stația Petrom de pe A2, lângă Răzvani.

Printre celelalte popasuri bine evaluate se numără Rompetrol Orăștie, pe sensul spre est, cu 4,43 stele, Parcarea Boița, de pe A1, și OMV Miercurea Sibiului, ambele cu aceeași notă.

Fiecare sens de circulație a fost analizat separat, motiv pentru care unele popasuri apar de două ori în clasament.

Șapte dintre cele mai slab evaluate zece popasuri sunt stații MOL

La polul opus, cea mai mică notă dintre popasurile românești analizate a fost înregistrată de stația MOL Murfatlar, situată pe autostrada A2, pe sensul spre vest, lângă Siminoc. Aceasta a primit 3,67 stele, pe baza a 300 de evaluări.

Urmează MOL Pianu de Jos, de pe A1, lângă Vințu de Jos, cu 3,73 stele, și MOL Ilia, tot de pe A1, cu 3,77 stele.

Șapte dintre cele zece popasuri cu cele mai mici note din România sunt stații MOL, deși compania administrează mai puțin de o treime dintre cele 52 de locații incluse în clasament.

Printre popasurile cu evaluări mai slabe se numără și Parcare Luduș Sud, de pe A3, cu 3,87 stele, și stația Gazprom de pe A1, lângă Uliești, cu 3,88 stele.

Ce îi nemulțumește cel mai mult pe șoferi

În cazul popasurilor din România, personalul și serviciile reprezintă principala categorie de nemulțumiri, însumând 29% din totalul plângerilor, aproape dublul mediei europene, de 14%.

Totodată, această categorie primește și cele mai multe aprecieri din partea utilizatorilor care au evaluat popasurile din România.

La nivel european, toaletele sunt principalul motiv de nemulțumire, fiind menționate în aproape 23% dintre plângeri. Urmează personalul și serviciile, cu aproximativ 14%, și prețurile, cu 10%.

Curățenia, în afara toaletelor, reprezintă peste 9% dintre plângeri, iar mâncarea și băuturile, aproape 7%. Printre celelalte motive de nemulțumire se numără siguranța și securitatea, parcarea, precum și alimentarea cu carburant și încărcarea vehiculelor electrice.

În ceea ce privește aprecierile la nivel european, personalul și serviciile se află pe primul loc, urmate de toalete, curățenie, parcare și atmosferă, inclusiv împrejurimile.

În ansamblu, 45% dintre recenziile scrise analizate în Europa conțin cel puțin o nemulțumire, în timp ce 50% menționează aspecte pozitive.

Cum a fost realizat clasamentul

Clasamentul compară parcări de odihnă, benzinării, restaurante și spații de servicii de pe autostrăzi și drumuri expres din 26 de țări europene. Evaluările au fost realizate pe baza notelor și recenziilor publicate pe Google, iar fiecare sens de circulație a fost considerat separat.

Poziția țărilor a fost stabilită în funcție de nota mediană a popasurilor analizate, nu de lungimea rețelei rutiere sau de calitatea infrastructurii. Rezultatele reflectă experiențele și opiniile utilizatorilor, nu concluziile unor inspecții tehnice independente.

Clasamentul nu evaluează calitatea carosabilului, siguranța rutieră sau starea generală a autostrăzilor, ci exclusiv popasurile și facilitățile disponibile șoferilor.