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Bucureștiul are 3 milioane de mașini | Ce soluții de parcare are Ciucu

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, susține că eliberarea bulevardelor de mașinile parcate și amenajarea unor coridoare verzi sunt necesare pentru ca pietonii să poată circula în siguranță. Într-o postare pe Facebook, edilul a afirmat că prioritățile sale sunt un oraș mai curat, mai bine organizat și mai accesibil, chiar dacă măsurile îi nemulțumesc pe șoferii care obișnuiau să parcheze pe trotuare.
Bucureștiul are 3 milioane de mașini | Ce soluții de parcare are Ciucu
FacebookCiprian Ciucu
Luiza Moldovan
16 oct. 2026, 17:53, Social
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„Mi-au spus că urăsc mașinile. Nu mă încearcă diferite sentimente față de obiecte, dar sunt alte lucruri mai importante la care țin: iubesc orașul, aerul curat, ordinea și, în general, lucrurile bine puse la punct”, a scris Ciprian Ciucu pe FB.

Ciucu a explicat că eliberarea bulevardelor de autoturisme nu înseamnă o măsură împotriva șoferilor, ci o încercare de a face loc și celorlalți participanți la viața orașului.

2,8 milioane de mașini în București

Potrivit datelor Registrului Auto Român invocate de primar, în București și Ilfov sunt înregistrate aproximativ 2,8 milioane de mașini.

Ciucu a subliniat că trotuarele trebuie să fie accesibile pentru persoanele cu dizabilități, vârstnici, părinți și copii.

În opinia sa, confortul parcării în apropierea locuinței nu ar trebui să primeze în fața dreptului pietonilor de a circula pe trotuare libere.

Un primar trebuie să prioritizeze viețile lor în raport cu confortul de a-ți parca mașina în ușa blocului, pe trotuar la bulevard”, a transmis edilul.

Ciucu: Parcările supraetajate nu rezolvă problema milioanelor de mașini

Primarul a răspuns și celor care cer construirea unor parcări supraetajate.

El a anunțat că astfel de investiții sunt prevăzute în zona centrală, inclusiv pentru a permite amenajarea unor spații comerciale și o mai bună organizare a zonei.

Totuși, Ciucu a atras atenția asupra costurilor.

Potrivit acestuia, o parcare cu 400 de locuri ar costa cât construirea a două școli.

Chiar dacă autoritățile ar construi zece astfel de parcări, cu o capacitate totală de 4.000 de locuri, acestea ar reprezenta o soluție limitată în raport cu numărul mare de autoturisme din București și Ilfov.

Coridor verde cu sute de arbori plantați

În aceeași postare, Ciprian Ciucu a vorbit despre amenajarea unui coridor verde, unde au fost plantați 620 de arbori și zeci de mii de arbuști și plante perene. Zona dispune și de sistem de irigații, mobilier urban și bănci.

Primarul a afirmat că lucrările vor continua și a susținut că schimbările urmăresc un oraș în care spațiul public să fie mai plăcut și mai accesibil pentru pietoni.

Ciucu a respins și ideea că obiectivul său ar fi realegerea în funcție, după ce, potrivit propriilor declarații, a fost avertizat că măsurile privind parcarea ar putea să-i îndepărteze o parte dintre votanți.

Nu, scopul meu este să pun orașul la punct, să ne civilizăm”, a scris Ciucu.

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