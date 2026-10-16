Ciprian Ciucu anunță selecții pentru conducerea companiilor municipale: „Vreau ca Bucureștiul să fie un model pentru toată țara”

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță organizarea selecțiilor pentru consiliile de administrație ale mai multor companii municipale. Anunțurile au fost publicate pe site-ul Primăriei Municipiului București (PMB), iar termenul-limită pentru depunerea dosarelor este 16 noiembrie.

Selecțiile vizează Compania Municipală Parking, Compania Energetica Servicii, Trustul de Clădiri Metropolitane, Service Ciclop S.A. și Compania Eco Igienizare.

Ciprian Ciucu a transmis, vineri, într-o postare pe Facebook, că procesul face parte din angajamentul său de a profesionaliza și depolitiza companiile municipale.

El a mai precizat că anunțurile au fost publicate în mod transparent, astfel încât informațiile să ajungă la cât mai mulți oameni.

„Am promis că voi profesionaliza și depolitiza companiile municipale. Uite că am ajuns și aici, Primăria Municipiului București a publicat anunțurile pentru selecția consiliilor de administrație ale acestor companii. Și o facem transparent, inclusiv această postare are scopul de a face acest proces vizibil, nu cum a făcut în trecut ADI TPBI, și a publicat pe site-uri obscure selecția pentru STB. Așa se face: transparent, clar, legal. Să preia presa, să afle lumea. Vreau ca Bucureștiul să fie un model pentru toată țara”, a scris primarul Capitalei.

Anunțurile privind selecțiile pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului București.

Cum se desfășoară selecția candidaților

Mandatele membrilor consiliilor de administrație vor avea o durată de patru ani. Procesul de selecție va avea două etape.

În prima etapă, comisiile vor verifica dacă dosarele depuse respectă cerințele administrative. Dacă va fi nevoie, candidaților li se vor solicita clarificări. Dosarele incomplete vor fi respinse, iar candidații care îndeplinesc cerințele vor fi incluși pe lista lungă.

În a doua etapă, vor fi analizate dosarele candidaților rămași pe lista lungă și vor fi acordate punctaje conform grilei de evaluare. Candidații vor fi comparați în funcție de profilul consiliului de administrație și de profilul candidatului.

Ulterior, va fi alcătuită lista scurtă, iar candidaților li se va solicita o declarație de intenție. Procesul va continua cu interviul final și integrarea rezultatelor evaluării.

Termenul-limită pentru depunerea dosarelor este 16 noiembrie.

Consiliul General a actualizat procedurile pentru opt companii municipale

Pe 20 august, consilierii generali ai Capitalei au actualizat procedurile de selecție a membrilor consiliilor de administrație pentru opt companii și societăți municipale.

Lista include Compania Municipală Energetica Servicii, Compania Municipală Parking, Trustul de Clădiri Metropolitane, Compania Municipală Eco Igienizare, Compania Municipală Managementul Traficului, societatea Centru de Sănătate STB, societatea Service Ciclop și Compania Municipală Iluminat Public.

Hotărârile adoptate prevăd actualizarea planurilor de selecție, aprobarea comisiilor care vor evalua candidații și stabilirea regulamentului de funcționare a acestora.