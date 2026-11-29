În total, 57 de mașini au fost avariate în București și Ilfov.

Potrivit bilanțului transmis de ISU București-Ilfov, din totalul intervențiilor, 108 au avut loc în municipiul București, iar 20 în județul Ilfov.

În Capitală, pompierii au acționat pentru îndepărtarea a 74 de copaci căzuți, a cinci panouri publicitare și a 29 de elemente de construcție desprinse. În urma incidentelor, 53 de autoturisme au fost avariate.

În județul Ilfov, echipajele au intervenit pentru îndepărtarea a 11 copaci și a patru elemente de construcție, precum și pentru gestionarea a trei situații în care au fost afectați stâlpi de electricitate. De asemenea, au fost îndepărtate două panouri publicitare. Patru autoturisme au fost avariate în urma acestor evenimente.

Pompierii continuă intervențiile în București

La primele ore ale dimineții de duminică, echipajele ISU continuau să intervină pentru îndepărtarea unor elemente de construcție desprinse de pe blocuri și a unor copaci care prezentau pericol de cădere.

Intervențiile erau în desfășurare în următoarele zone:

– Strada Sachelarie Visarion – element de construcție desprins de pe un bloc;

– Strada Stejarului – element de construcție desprins de pe un bloc;

– Aleea Zânelor – copac înclinat, cu pericol de cădere pe fațada unui bloc;

– Strada Reșița – copac înclinat, cu pericol de cădere peste autoturisme și fațada unui bloc.

Echipajele ISU București-Ilfov rămân mobilizate pentru gestionarea situațiilor de urgență și înlăturarea efectelor produse de vremea nefavorabilă.

Recomandările pompierilor pentru populație

În contextul avertizărilor meteorologice privind intensificările vântului, ISU recomandă populației să evite deplasarea sau staționarea în apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare și construcțiilor care pot avea elemente desprinse.

De asemenea, pompierii recomandă sistarea activităților desfășurate în teren deschis sau la înălțime și avertizează cetățenii să nu atingă stâlpii ori conductoarele electrice căzute la pământ.