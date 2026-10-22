181 de km noi de autostradă în Ardeal până la Anul Nou? Ce spune șeful CNAIR

Șeful CNAIR a fost joi pe trei șantiere ale A3 și a spus că, deși plouă, lucrările nu s-au oprit. Asfaltul și marcajele așteaptă vreme uscată, dar parapeții se montează.

La viaductele Topa Mică și Nădășelu, asocierea turco-română Özaltin – Ilgaz – Visio Construct lucrează la hidroizolație, la structura rutieră și la parapete. Stadiul fizic al lucrărilor este de 87,80%.

Fără aceste două viaducte, lotul Nădășelu – Zimbor nu poate fi legat de restul autostrăzii.

Nădășelu – Zimbor, aproape gata

Pe cei 30,6 kilometri dintre Nădășelu și Zimbor, constructorul român UMB Spedition e la finisaje: montează parapetul direcțional, indicatoarele și bordurile din parcări. Stadiul fizic a ajuns la 99,30%.

Lotul se va lega direct de tronsonul Zimbor – Poarta Sălajului, deschis circulației pe 11 august.

Suplacu de Barcău – Chiribiș

Pe cei 26,35 kilometri dintre Suplacu de Barcău și Chiribiș, la limita dintre Sălaj și Bihor, Construcții Erbașu montează parapeți. Terasamentele sunt gata, iar stratul de uzură și marcajele vor fi făcute imediat ce vremea o permite. Stadiul fizic este de 95,39%.

Dacă toate cele trei tronsoane sunt deschise, șoferii vor avea 155 de kilometri de autostradă între Poarta Sălajului și Târgu Mureș, plus încă 26 de kilometri spre Borș, a explicat Pistol.

Termenul depinde de vreme și de ultimele verificări, a precizat el. „Dar oamenii pe care i-am văzut astăzi, în ploaie, nu stau”, a adăugat șeful CNAIR.

Între Cluj și Oradea va rămâne totuși o porțiune neterminată: Nușfalău – Poarta Sălajului, de aproximativ 40 de kilometri, cu tunelul de sub Meseș, estimată pentru 2031.