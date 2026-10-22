Lucrările pe lotul Chiribiș – Biharia al Autostrăzii Transilvania (A3), cu o lungime de 28,5 kilometri, au ajuns la un stadiu fizic de execuție de 85%, iar luni, 19 octombrie, a început așternerea stratului de uzură. Directorul general al Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR), Gabriel Budescu, a declarat că există șanse ca lucrările să fie finalizate până la sfârșitul acestui an, deși termenul contractual este în mai 2027.

Informațiile au fost prezentate în cadrul emisiunii „Drumurile Noastre”, realizată de Ștefan Etveș la B1 TV, unde au intervenit telefonic Gabriel Budescu și Bogdan Hudrugiu, manager de proiect din partea constructorului Selina.

„Contractul este avansat. Am ajuns la un stadiu de 85%, un stadiu financiar de 70%. Au finalizat tot ce înseamnă balast stabilizat, sunt undeva la 80% cu anrobatul bituminos, binderul de asemenea e undeva la 60%, iar de luni va începe stratul de uzură”, a declarat Gabriel Budescu.

Întrebat când ar putea fi deschisă circulația pe acest tronson, directorul CNIR a precizat că finalizarea lucrărilor în 2026 este posibilă, în funcție de condițiile meteorologice și de ritmul constructorului.

„Dacă vremea va ține cu noi și antreprenorul va putea ține [ritmul], există șanse să se termine anul acesta. Dar, înainte de toate, eu îmi doresc o lucrare de calitate și presiunea este mai mult pe calitate”, a afirmat Budescu.

Constructorul: Stratul de anrobat bituminos, realizat în proporție de 95%

Bogdan Hudrugiu, manager de proiect în cadrul Selina, a confirmat începerea așternerii stratului de uzură și a prezentat stadiul principalelor lucrări de asfaltare.

„De luni începem turnarea stratului de uzură. Primul strat de uzură pe acești 28,5 km. Pe restul sectorului am finalizat partea de balast stabilizat. Suntem undeva la 95% cu stratul de anrobat și undeva la 65% cu stratul de binder”, a explicat Hudrugiu.

Potrivit acestuia, în paralel cu lucrările la structura rutieră, constructorul montează parapete de protecție, execută șanțuri și lucrări hidrotehnice și continuă amenajarea taluzurilor, inclusiv prin hidroînsămânțare.

„Continuăm în același ritm, cât ne lasă vremea, să putem face cât mai mult”, a adăugat reprezentantul constructorului.

În cadrul emisiunii, Ștefan Etveș a precizat că a parcurs aproximativ 18 kilometri din cei 28,5 kilometri ai tronsonului, constatând că asfaltul era deja așternut pe cea mai mare parte a traseului vizitat.

Deși termenul contractual pentru finalizarea lotului este mai 2027, avansul lucrărilor permite luarea în calcul a unei finalizări anticipate. O eventuală deschidere a circulației în acest an nu a fost însă confirmată.

Pe sectorul Chiribiș – Biharia lucrează constructorul Precon Transilvania, în asociere cu Citadina 98.

Articol preluat din Economedia.ro