Se toarnă asfalt pe cel mai lung viaduct de autostradă din România. Când va fi deschis traficul

Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a anunțat că lucrările pe cei aproximativ 25 de kilometri executați de constructorul român au depășit un stadiu fizic de 99%. Pe celălalt contract, care include viaductele de la Mihăiești și Nădășelu, stadiul lucrărilor a trecut de 85%.

„La Mihăiești, pe viaductul de 2 kilometri, constructorul turc a început așternerea primului strat de asfalt”, a anunțat marți Horațiu Cosma, care vorbește despre cel mai lung viaduct de autostradă din România.

Aici au fost finalizate turnarea plăcii de beton și montarea parapetului, iar hidroizolația este aproape gata pe una dintre căile podului. Constructorul a început așternerea asfaltului, o etapă importantă pentru finalizarea structurii.

La viaductul de la Nădășelu continuă turnarea plăcii de beton și montarea bordurilor laterale. A fost finalizată și secțiunea construită în consolă deasupra cimitirului din localitate.

În paralel, pe sectorul executat de constructorul român continuă lucrările la spațiile de servicii, înierbarea taluzurilor, montarea gardurilor de protecție și finalizarea pasajelor.

Obiectivul Ministerului Transporturilor este deschiderea circulației pe întregul sector Nădășelu–Zimbor până la sfârșitul anului 2026.

Cei aproximativ 30 de kilometri se vor adăuga tronsonului Zimbor–Poarta Sălajului, de 12,24 kilometri, deschis circulației în august. Astfel, se va îmbunătăți conexiunea rutieră dintre zona Clujului și Sălaj.

„Vom avea astfel o legătură continuă pe autostradă de lângă Zalău până la Cluj, Oradea, Târgu Mureș, Alba Iulia și Sibiu”, adaugă Horațiu Cosma.

Lucrările avansează și pe sectorul Chiribiș–Biharia

Pe un alt tronson al Autostrăzii Transilvania, Chiribiș–Biharia, cu o lungime de 28,55 kilometri, stadiul lucrărilor ajunsese la 78% la începutul lunii octombrie.

Autoritățile urmăresc deschiderea circulației pe acest sector în decembrie 2026, înaintea termenului contractual din mai 2027.

Pe sectorul Suplacu de Barcău–Chiribiș, cu o lungime de 26,35 de kilometri, lucrările au depășit 90% la sfârșitul lunii septembrie. Pe 20 de kilometri fusese deja așternut stratul final de asfalt, iar autoritățile au anunțat că urmăresc deschiderea circulației la 1 decembrie. Tronsonul include și viaductul de aproximativ 1,8 kilometri peste lacul de acumulare Suplacu de Barcău.

Potrivit estimărilor prezentate recent, finalizarea unor sectoare aflate în lucru ar putea permite deschiderea a aproape 100 de kilometri noi de pe Autostrada Transilvania în 2026.