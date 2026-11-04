Rybakina și Gauff, în aceeași grupă la Turneul Campioanelor 2026. Sabalenka, în grupă cu Mirra Andreeva

Tragerea la sorți a avut loc miercuri, la Indian Wells, în California, unde competiția se va desfășura în perioada 8-15 noiembrie, pe suprafață hard, în aer liber.

În Grupa 1 se află liderul mondial Elena Rybakina, deținătoarea trofeului WTA Finals. Kazaha le va avea ca adversare pe americancele Coco Gauff, locul 4 WTA, și Jessica Pegula, locul 5 WTA. Grupa este completată de cehoaica Linda Noskova, locul 8 WTA.

Rybakina va încerca să își apere titlul câștigat la ediția precedentă. Sportiva kazahă a avut un sezon remarcabil, în care a cucerit două titluri de Mare Șlem, la Australian Open și US Open, și a ajuns în premieră pe prima poziție a clasamentului mondial.

Gauff și Pegula vor avea avantajul de a juca în fața propriilor suporteri, însă grupa este completată de Noskova, campioana de la Wimbledon din 2026, care participă în premieră la Turneul Campioanelor.

Sabalenka și Andreeva, în Grupa 2

Fost lider mondial în majoritatea anului, Aryna Sabalenka, aflată acum pe locul al doilea WTA, a fost repartizată în Grupa 2. Sabalenka va încerca să încheie sezonul cu un nou titlu important, după ce a pierdut în fața lui Rybakina finala US Open și a cedat prima poziție în clasamentul mondial.

Bielorusa va avea adversare puternice începând cu rusoaica Mirra Andreeva, locul 3 WTA.

Andreeva, în vârstă de 19 ani, este una dintre principalele revelații ale sezonului și participă pentru prima dată la Turneul Campioanelor.

Grupa este completată de Elina Svitolina (Ucraina, locul 6 WTA) și Karolina Muchova (Cehia, locul 7 WTA).

Muchova, finalistă la Wimbledon, se află în premieră la turneul de final de sezon. Svitolina aduce experiența unei foste campioane a competiției, după ce a câștigat trofeul în 2018.

Rybakina: „O perioadă extraordinară”

Prezentă la ceremonia tragerii la sorți, Elena Rybakina s-a declarat încântată de participarea la competiție, dar a recunoscut că statutul de lider mondial aduce și o presiune suplimentară.

„A fost o perioadă extraordinară în ultimele luni. Este, desigur, o presiune, având în vedere toată atenția care vine odată cu această poziție, dar, în același timp, reprezintă și o motivație, pentru că nu vrei să pierzi. În acest sport trebuie să continui să muncești mult”, a declarat jucătoarea din Kazahstan.

Competiția de dublu

Tragerea la sorți a stabilit și componența grupelor pentru proba de dublu, în care participă opt echipe.

În Grupa 1 se află principalele favorite, Gabriela Dabrowski (Canada) și Luisa Stefani (Brazilia), alături de Guo Hanyu (China) și Kristina Mladenovic (Franța), Hsieh Su-wei (Taiwan) și Jelena Ostapenko (Letonia), respectiv Elise Mertens (Belgia) și Zhang Shuai (China).

În Grupa 2 au fost repartizate perechile Taylor Townsend (SUA)/Katerina Siniakova (Cehia), Cristina Bucșa (Spania)/Nicole Melichar-Martinez (SUA), Ellen Perez (Australia)/Demi Schuurs (Țările de Jos) și Sara Errani (Italia)/Jasmine Paolini (Italia).

Cum se desfășoară WTA Finals 2026

Turneul reunește cele mai bune opt jucătoare ale sezonului la simplu și cele mai bune opt perechi de dublu, stabilite pe baza clasamentului Race to the Finals.

În prima fază, participantele sunt împărțite în două grupe de câte patru, fiecare jucătoare urmând să dispute trei meciuri, împotriva celorlalte adversare din grupă.

Primele două clasate din fiecare grupă se califică în semifinale, unde se joacă în sistem eliminatoriu. Câștigătoarele semifinalelor se întâlnesc în finala programată pe 15 noiembrie.

Ediția din 2026 este organizată la Indian Wells Tennis Garden, după mutarea competiției din Riad, Arabia Saudită, în urma încetării anticipate a acordului de găzduire cu WTA.

Turneul reprezintă ultima competiție majoră a sezonului feminin.