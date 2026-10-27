Patru copii, un transfer în Germania și un Balon de Aur. Cine e femeia căreia Harry Kane i-a dedicat trofeul

„Ești cea mai bună prietenă a mea. Am trecut prin suișuri și coborâșuri. Am reușit. Te-ai sacrificat pentru visurile mele”, i-a transmis Harry Kane soției sale, Katie Goodland, aflată în sală la London Palladium.

Mesajul, relatat de Il Messaggero, s-a încheiat simplu: „Fără tine, nimic din toate acestea n-ar fi fost posibil. Te iubesc”.

Așa a ajuns soția lui Harry Kane în centrul atenției în seara în care atacantul lui Bayern München a primit trofeul din mâinile lui Ronaldo „Fenomenul”.

Prieteni din copilărie

Harry și Katie au crescut amândoi în Chingford, un cartier din nord-estul Londrei, și se cunosc de când erau copii. Prietenia din adolescență s-a transformat în poveste de dragoste în 2012, pe vremea când Kane juca la Tottenham.

De atunci, viața lor de cuplu și cariera fotbalistului au crescut în paralel. În 2017 s-a născut prima lor fiică, Ivy. Câteva luni mai târziu, într-o vacanță în Bahamas, Harry a cerut-o în căsătorie. Nunta a avut loc în 2019, într-o ceremonie restrânsă, doar cu familia și prietenii apropiați.

Au urmat încă trei copii: Vivienne, în 2018, Louis, în 2020, și Henry, în 2023. În același an, când Kane s-a transferat la Bayern München, Katie și copiii l-au urmat în Germania, unde familia locuiește și acum.

Din sala de fitness, în tribune

Katie Goodland a lucrat ca antrenoare personală de fitness. Din 2022 se implică în activitățile Fundației Harry Kane. Este foarte activă pe rețelele sociale, unde publică momente din viața de familie, și apare des în tribune cu cei patru copii la meciurile importante ale soțului ei.

„Am luptat să fiu cel mai bun”

„Nu am cuvinte. Am luptat să fiu cel mai bun”, a spus Kane, în vârstă de 33 de ani. Le-a transmis tinerilor că orice e posibil prin muncă, chiar și atunci când nu te vede nimeni, și prin încredere în tine. Le-a mulțumit colegilor de la Bayern, spunând că în Germania a crescut ca jucător, ca om și ca lider. Le-a mulțumit și părinților și întregii familii, care l-au ajutat mereu în afara terenului.

Kane este primul englez care câștigă Balonul de Aur după Michael Owen, în 2001. Trofeul vine după un sezon cu 73 de goluri pentru club și națională.