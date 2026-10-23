Protestele din Franța dau peste cap calendarul din fotbal. PSG – Lyon, mutat în aceeași seară cu gala Balonului de Aur

Prefectura de Poliție din Paris a solicitat mutarea partidei PSG – Lyon, din etapa a opta a campionatului Franței, pentru a permite concentrarea forțelor de ordine asupra măsurilor de securitate necesare în contextul manifestațiilor. Liga Profesionistă de Fotbal din Franța (LFP) a confirmat vineri reprogramarea, în acord cu deținătorul drepturilor de televizare.

Partida era programată inițial duminică, 25 octombrie, de la ora 21:45, pe stadionul Parc des Princes. Noul interval se suprapune cu gala Balonului de Aur, organizată luni seara, de la ora 22:00, la Londra, unde Paris Saint-Germain are cei mai mulți jucători nominalizați.

Clubul parizian are zece fotbaliști pe lista celor 30 de nominalizați, printre care Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos, Nuno Mendes și Vitinha. Reprogramarea poate limita astfel numărul reprezentanților clubului care vor putea participa la ceremonia din capitala britanică.

Securitatea, în centrul deciziilor privind programul sportiv

Schimbările au loc înaintea unei noi zile de manifestații sociale. Protestele sunt organizate pe fondul nemulțumirilor legate de costul vieții și de scăderea puterii de cumpărare.

Autoritățile franceze încearcă să evite suprapunerea evenimentelor care necesită dispozitive importante de securitate. Deciziile vin după incidentele violente și actele de vandalism înregistrate în timpul manifestațiilor din 17 octombrie, care au solicitat suplimentar forțele de ordine în mai multe orașe.

În capitala Franței, organizarea meciului PSG – Lyon se suprapunea și cu un eveniment din campionatul de fotbal american NFL, programat duminică pe Stade de France, între Pittsburgh Steelers și New Orleans Saints. Concentrarea mai multor evenimente cu public numeros a contribuit la preocupările privind necesarul de personal pentru asigurarea ordinii publice. Partida din NFL nu fusese, la acest moment amânată.