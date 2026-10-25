Aproape 1.000 de arestări în Franța, după confruntările dintre protestatari și poliție. 70.000 de membri ai forțelor de ordine, mobilizați

Aproape 1.000 de persoane au fost arestate sâmbătă în Franța, în urma unui nou val de proteste de amploare, la care au participat peste 400.000 de oameni, scrie Euronews.

Deși cele mai multe manifestații s-au desfășurat pașnic în țară, în mai multe orașe au avut loc confruntări între protestatari și poliție.

Autoritățile au mobilizat aproximativ 70.000 de membri ai forțelor de ordine pentru protestele de sâmbătă, după violențele și jafurile din weekendul trecut. Incidente au fost raportate în orașe precum Paris, Marsilia, Lyon, Bordeaux, Toulouse și Rennes.

În capitala Franței, forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene, intervenind în forță împotriva mulțimii, în zona Porte de Vincennes, din sud-estul orașului. Unii protestatari au aruncat articole pirotehnice către polițiști.

Poliția a folosit și un tun cu apă pentru a dispersa manifestanții, verificând persoanele care treceau prin zona din apropierea pieței Nation.

Forțe de securitate suplimentare, după violențele din weekendul trecut

Autoritățile franceze au pregătit operațiunea de securitate după ce protestele de weekendul trecut, organizate pe fondul nemulțumirilor legate de costul vieții, s-au transformat în jafuri masive.

Pe lângă cei aproximativ 70.000 de membri ai forțelor de ordine mobilizați sâmbătă, au fost desfășurate și efective militare în cadrul „Operațiunii Sentinelle” (Opération Sentinelle).

Misiunea acestora a fost să protejeze obiective strategice și să permită poliției să se focuseze asupra celorlalte intervenții.

Ministrul francez de Interne, Laurent Nunez, le-a mulțumit autorităților și polițiștilor pentru eforturile depuse în timpul protestelor. El a acuzat „indivizi din extrema stângă și din extrema stângă radicală” că au încercat, „încă o dată, să semene dezordine, în special în momentul în care manifestațiile se dispersau”.

„Aceste acte sunt inacceptabile”, a scris ministrul într-o postare pe rețelele de socializare.

Mișcarea „Vestelor Galbene” a făcut apel la organizarea unor noi manifestații pe 31 octombrie.

Măsuri de securitate și la congresul partidului Reuniunea Națională

Autoritățile franceze monitorizează și congresul partidului de extremă-dreapta Reuniunea Națională (Rassemblement National), organizat la Orléans, la sud de Paris.

Evenimentul a atras sâmbătă susținători ai formațiunii politice, dar și contramanifestanți.

Duminică, partidul va organiza un miting masiv pentru a marca lansarea campaniei prezidențiale a lui Marine Le Pen.

Potrivit Prefecturii regiunii Centre-Val de Loire și a departamentului Loiret, 3.000 de membri ai forțelor de ordine și ai serviciilor de urgență au fost mobilizați sâmbătă la Orléans. De altfel, 13.000 de manifestanți au mărșăluit prin oraș.