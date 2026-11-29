Manifestanții au pornit duminică într-un convoi de biciclete și tractoare către rezervorul de apă din localitatea Sainte-Soline, situată în departamentul Deux-Sèvres, în vestul Franței.

La protest au participat și zece copii. Potrivit Le Figaro, care citează AFP, manifestanții încearcă să împiedice autoritățile locale să autorizeze umplerea rezervorului.

Prefectura a transmis că manifestația s-a desfășurat fără incidente.

Apa din subteran, folosită pentru irigarea culturilor

Rezervoarele agricole de acest tip sunt concepute să stocheze apa pompată în timpul iernii din pânza freatică, urmând ca aceasta să fie utilizată vara pentru irigarea culturilor.

Ecologiștii atrag atenția însă că resursele de apă sunt deja reduse.

„S-ar autoriza umplerea rezervorului de la Sainte-Soline, în condițiile în care nivelul apelor subterane este încă foarte scăzut, la fel ca nivelul râurilor”, a declarat Anne-Morwenn Pastier, hidrolog și membră a mișcării ecologiste franceze Bassines Non Merci.

Manifestanții acuză marile exploatații agricole că acaparează resursele de apă. De cealaltă parte, fermierii susțin că aceste rezervoare sunt indispensabile pentru protejarea recoltelor în perioadele de secetă.

Supraviețuirea unei specii protejate de păsări, în pericol

În decembrie 2024, Curtea de Apel din Bordeaux a suspendat autorizațiile pentru patru astfel de rezervoare, inclusiv cel împotriva căruia protestează acum ecologiștii, deoarece acestea amenințau supraviețuirea unei specii protejate de păsări, dropia mică.

În ciuda acestei decizii, fermierii au continuat demersurile pentru obținerea autorizației. Asociația care gestionează proiectul și care reunește 450 de fermieri a primit, în luna iulie, un aviz consultativ negativ din partea Consiliului Național pentru Protecția Naturii.

În luna octombrie, Ministerul francez al Tranziției Ecologice a acceptat însă acordarea unei derogări de la normele privind protejarea speciilor. Decizia finală aparține prefecturii, care va lua în considerare și rezultatele unei consultări publice recente.

Rezervorul nu a mai fost umplut de trei ani

Autoritățile locale au precizat că rezervorul de la Sainte-Soline nu este umplut în prezent și că autorizația se află în curs de examinare.

Ecologiștii au anunțat că vor contesta în instanță o eventuală decizie de autorizare a umplerii rezervorului.