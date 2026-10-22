Seceta a dezgropat un sat scufundat de 80 de ani. Avertismentul pentru cei care vor să-l vadă

Clădirea unei vechi stații de pompare din sat, rămasă intactă, fundații de case și resturi de ziduri se văd acum pe fundul noroios al lacului din Derbyshire, potrivit BBC. Satul Derwent a dispărut sub ape când a fost construit lacul Ladybower, între 1935 și 1943.

Satul sacrificat pentru apa orașelor

Proiectul trebuia să asigure apa pentru orașele aflate în plină creștere Derby, Sheffield, Nottingham și Leicester. Localnicii s-au opus cu înverșunare, dar toate clădirile din Derwent și din satul vecin Ashopton au fost cumpărate forțat. Oamenii au fost mutați în zona satului Bamford, potrivit Derbyshire Times.

Odată cu satele au dispărut clădiri istorice, biserici și case din piatră de calcar. Biserica din Derwent, ridicată în 1757, a ținut ultima slujbă pe 17 martie 1943. Trupurile a 285 de oameni au fost exhumate din cimitir și reîngropate la Bamford, iar clopotul bisericii bate și astăzi într-o biserică din apropiere de Derby, potrivit ghidului local Let’s Go Peak District.

Turla a fost lăsată în picioare ca memorial și s-a ridicat deasupra apei timp de mai bine de un an, până când a fost aruncată și ea în aer, în 1947.

Nu e prima dată când satul iese din ape

Derwent a mai reapărut în verile secetoase din 1976, 1995, 2018 și 2022. În 2018, vizitatorii au venit în număr fără precedent, iar unii au zgâriat ziduri și au scos pietre din ruine, a relatat The Star din Sheffield.

Compania de apă Severn Trent le cere vizitatorilor să rămână pe poteci, pentru că fundul lacului este foarte noroios și periculos.

Seceta care a golit lacurile Angliei

Seceta a fost declarată în regiunea East Midlands încă din august. Potrivit Agenției de Mediu, aproximativ 82% din Anglia este în secetă, după o vară record de caldă și cea mai uscată perioadă aprilie-septembrie din ultimul secol. 18 grupuri de lacuri de acumulare sunt pline mai puțin de jumătate, iar restricțiile temporare la apă rămân în vigoare în regiuni întinse.

„Am avut șase luni cu precipitații sub medie și temperaturi peste medie, așa că nivelul lacurilor va avea nevoie de timp să-și revină”, a declarat Doug Clarke, responsabil cu resursele de apă la Severn Trent. Lacurile asigură aproximativ o treime din apa companiei, restul vine din râuri și din pânza freatică.