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Lovitură pentru Bayern München. După hat-trick, ruptură musculară

Atacantul columbian Luis Díaz va lipsi temporar de la Bayern München, după ce a suferit o ruptură musculară de mici dimensiuni la nivelul musculaturii posterioare a coapsei stângi, a anunțat joi campioana Germaniei.
Lovitură pentru Bayern München. După hat-trick, ruptură musculară
sursă foto: MARC MARASESCU / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
22 oct. 2026, 17:13, Sport
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Diagnosticul a fost stabilit în urma investigațiilor efectuate de departamentul medical al lui Bayern. Clubul nu a precizat cât timp va fi indisponibil fotbalistul în vârstă de 29 de ani.

Accidentarea s-a produs în ultimele minute ale partidei cu Arsenal Londra, încheiată la egalitate, scor 2-2, în Liga Campionilor, miercuri seară, pe Allianz Arena. Díaz a început meciul pe banca de rezerve, din cauza unor probleme musculare, și a fost introdus pe teren în minutul 68, în locul lui Ismael Saibari. Columbianul nu a putut însă termina partida și a fost înlocuit în minutul 90, după ce a acuzat din nou dureri.

Directorul sportiv al clubului bavarez, Max Eberl, a explicat după meci că jucătorul avea deja probleme musculare înaintea întâlnirii și că stafful nu a dorit să își asume riscuri suplimentare.

Antrenorul Vincent Kompany sperase inițial că indisponibilitatea nu va fi îndelungată. În conferința de presă de după meci, tehnicianul belgian afirmase că speră ca Díaz și fundașul Min-jae Kim, care a fost și el schimbat din cauza unor probleme fizice, să poată reveni în mai puțin de o săptămână.

Investigațiile medicale au confirmat ulterior ruptura musculară suferită de atacantul columbian, ceea ce înseamnă o perioadă de absență mai îndelungată.

Accidentarea vine după un hat-trick împotriva lui Leipzig

Díaz traversa o perioadă foarte bună înaintea meciului cu Arsenal. Cu numai patru zile înainte, atacantul marcase de trei ori și oferise o pasă decisivă în victoria lui Bayern, scor 6-1, împotriva lui RB Leipzig, în Bundesliga.

Columbianul a înscris în minutele 12, 47 și 69 și a contribuit decisiv la succesul echipei sale, care și-a consolidat poziția în fruntea clasamentului din Germania. Evoluția sa a fost una dintre cele mai importante prestații individuale ale etapei din Bundesliga.

Absența lui Díaz reprezintă o problemă pentru campioana Germaniei, în condițiile în care atacantul are un rol important în ofensivă, iar echipa traversează o perioadă aglomerată, cu meciuri în Bundesliga, Liga Campionilor și Cupa Germaniei.

Bayern München urmează să joace duminică, în deplasare, cu SC Freiburg, în campionatul Germaniei.

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