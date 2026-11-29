Căpitanul lui Bayern München a vorbit despre viitorul său în timpul unei întâlniri cu fanii clubului, duminică, și a spus că nu se așteaptă să mai joace după vara anului viitor. Neuer a făcut declarația în timpul unei vizite la un fan club al lui Bayern, în localitatea Unterweikertshofen, din districtul Dachau.

„În acest moment nu mă aștept să continui după vară. Deocamdată vreau să mă bucur de următoarea jumătate de an, după ce voi reveni pe teren, și să încerc să mă mențin în formă. Fac tot ce pot pentru asta”, a declarat Neuer, citat de publicația germană Bild.

Era pregătit să se retragă încă din vara trecută

Nu este prima dată când goalkeeperul german vorbește despre posibilitatea retragerii. În iulie 2026, înaintea începerii noului sezon, Neuer afirmase că sunt șanse mari să-și încheie cariera după campania 2026-2027.

El a dezvăluit atunci că, la finalul sezonului precedent, era în proporție de 85% hotărât să se retragă. A decis însă să continue deoarece se simțea bine la Bayern și era mulțumit de atmosfera din vestiar.

„În această echipă, alături de staff și de antrenori, pur și simplu mă simt bine. Avem mereu posibilitatea de a lupta pentru toate trofeele”, explica Neuer în vară.

Portarul se recuperează după o accidentare

Anunțul privind viitorul său vine într-o perioadă în care Neuer este indisponibil din cauza unei accidentări la piciorul drept. Acesta a suferit o ruptură parțială de tendon în partida cu Mainz, câștigată de Bayern cu 2-1, pe 7 noiembrie.

Portarul a fost înlocuit înainte de pauză, iar clubul a confirmat ulterior diagnosticul. În timpul întâlnirii cu suporterii, Neuer a declarat că intenționează să revină la antrenamente intensive în perioada Crăciunului și să fie din nou alături de echipă în ianuarie 2027.

O carieră impresionantă la Bayern și la naționala Germaniei

Manuel Neuer a ajuns la Bayern München în vara anului 2011, după ce s-a remarcat la Schalke 04. De atunci, a devenit unul dintre cei mai importanți jucători din istoria clubului și a purtat banderola de căpitan începând din 2017.

În palmaresul său se află 13 titluri de campion al Germaniei, șapte Cupe ale Germaniei, dintre care șase cu Bayern, și două trofee UEFA Champions League, câștigate în 2013 și 2020. A depășit pragul de 600 de apariții pentru formația din München.

La nivel internațional, Neuer a câștigat Cupa Mondială din 2014, în Brazilia, și a primit premiul pentru cel mai bun portar al competiției, Golden Glove. A încheiat turneul cu patru meciuri fără gol primit.

După ce s-a retras inițial din echipa națională în 2024, goalkeeperul a revenit pentru Campionatul Mondial din 2026, aceasta fiind a cincea sa participare consecutivă la turneul final. Ulterior, și-a încheiat din nou activitatea la reprezentativa Germaniei, pentru care a adunat 128 de selecții.

Contractul lui Neuer cu Bayern München este valabil până la 30 iunie 2027.